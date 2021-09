Onze commentator in Brugge: "Deze match heeft toch iets magisch"

08:38

vooraf, 08 uur 38. Club-boegbeeld Ceulemans: "Niemand verwacht dat Club PSG klopt". De komst van Messi en co naar Jan Breydel laat geen enkele Club Brugge-fan onberoerd. Ook Club-icoon Jan Ceulemans, goed voor 4 titels en 3 Gouden Schoenen bij blauw-zwart, kijkt met grote ogen uit naar de wedstrijd van vanavond. "Het zijn allemaal wereldsterren bij PSG, maar met Messi steekt er toch eentje bovenuit. Als die dan voor het eerst in België komt spelen, dan wordt daar natuurlijk over gepraat." "Bij Brugge zorgt dat natuurlijk voor druk. Anderzijds verwacht ook niemand dat ze PSG zullen kloppen. Maar je wil toch ook niet afgaan. Vorige keer in de CL was het snel 0-3 en was de wedstrijd over, hopelijk is het vanavond een ander verhaal." Manager Vincent Mannaert gaf eerder al aan dat hij zijn spelers tijdens de rust niet om truitjes wil zien bedelen. "Dan wordt het inderdaad genant", zegt Ceulemans. "Maar ze zullen wel zo slim zijn om dat niet te doen." "Als ze gewoon hun eigen wedstrijd spelen, zal het 9 op de 10 keer wel lukken om een goed resultaat te behalen. Als ze er alles aan hebben gedaan, kunnen ze later nog tegen hun kleinkinderen vertellen dat ze tegen Messi en co hebben gespeeld." .