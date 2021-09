LIVE: Kan Club iets rapen tegen sterrenteam met Messi, Neymar én Mbappé?

11' eerste helft, minuut 11. N'Soki gaat te makkelijk neer. Lang wordt zwaar onder druk gezet, maar weet er toch nog knap een eerste hoekschop uit te puren voor Club Brugge. In de zestien gaat N'Soki intussen wel erg makkelijk liggen na een duel met Paredes. Scheidsrechter Schärer blust het brandje. . N'Soki gaat te makkelijk neer Lang wordt zwaar onder druk gezet, maar weet er toch nog knap een eerste hoekschop uit te puren voor Club Brugge. In de zestien gaat N'Soki intussen wel erg makkelijk liggen na een duel met Paredes. Scheidsrechter Schärer blust het brandje.

9' eerste helft, minuut 9. Ik heb toch de indruk dat die intense druk van PSG in de openingsminuten wat geluwd is. Eddy Snelders op Radio 1.

7' eerste helft, minuut 7. Mata houdt Neymar af en dat komt hem op een luid applaus te staan. Club probeert zich nu toch wat meer in de wedstrijd te knokken.

5' eerste helft, minuut 5. Club wordt meteen in het defensief gedrongen. Voor de thuisploeg gaat het allemaal een beetje te snel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. PSG brengt de wedstrijd op gang. Ziet Club sterretjes tegen het sterrenensemble uit Parijs of kan het voor een stunt zorgen?

20:55 vooraf, 20 uur 55. Uitverkocht Jan Breydelstadion. De spanning stijgt in het volgelopen Jan Breydelstadion, de supporters zijn er duidelijk klaar voor. Het is nu aftellen naar de aftrap!

20:49 vooraf, 20 uur 49. Slechts 2 clean sheets voor PSG. Opvallend, PSG kon dit seizoen nog maar 2 keer de nul houden, in zijn laatste 2 competitiewedstrijden tegen Reims en Clermont Foot. In 5 competitieduels incasseerde het al 5 goals. Bij Club Brugge zien de defensieve statistieken er nog beroerder uit. Na 7 wedstrijden zit de Belgische landskampioen al aan 11 tegengoals, 3 keer kon het de nul houden.



Bij Club Brugge zien de defensieve statistieken er nog beroerder uit. Na 7 wedstrijden zit de Belgische landskampioen al aan 11 tegengoals, 3 keer kon het de nul houden.

20:42 vooraf, 20 uur 42. PSG ongeslagen in Ligue 1. PSG heeft in de Ligue 1 nog geen enkele steek laten vallen. Na 5 speeldagen staat het alleen op kop met 15 op 15. PSG trof bovendien al ruim 16 keer raak, geen enkele club in de Franse eerste klasse doet beter. De Franse bekerwinnaar heeft zich zo uitstekend herpakt na de valse start van het nieuwe seizoen. In de strijd om de Trophée des Champions, de Franse supercup, verloor het begin augustus immers van landskampioen Rijsel. Dat loste PSG zo af na 8 (!) opeenvolgende edities.



De Franse bekerwinnaar heeft zich zo uitstekend herpakt na de valse start van het nieuwe seizoen. In de strijd om de Trophée des Champions, de Franse supercup, verloor het begin augustus immers van landskampioen Rijsel. Dat loste PSG zo af na 8 (!) opeenvolgende edities.

20:38 Kan Club deze man vanavond op de proef stellen? vooraf, 20 uur 38. Kan Club deze man vanavond op de proef stellen?

20:36 vooraf, 20 uur 36. De Ketelaere opnieuw in de basis. Voor Charles De Ketelaere wordt het vanavond een bijzondere wedstrijd. Hij maakte 2 jaar geleden uitgerekend tegen PSG zijn debuut in de Champions League, als vervanger van de geschorste Ruud Vormer. De amper 18-jarige Club-speler toonde zich toen in elk geval niet onder de indruk van de PSG-vedetten: "Je moet daar nuchter in blijven, anders kun je je match niet spelen. Ik zal pas achteraf beseffen tegen wie ik allemaal gespeeld heb."



De amper 18-jarige Club-speler toonde zich toen in elk geval niet onder de indruk van de PSG-vedetten: "Je moet daar nuchter in blijven, anders kun je je match niet spelen. Ik zal pas achteraf beseffen tegen wie ik allemaal gespeeld heb."

20:31 vooraf, 20 uur 31. 150e CL-match voor Messi. Lionel Messi speelt vanavond niet alleen zijn eerste Champions League-wedstrijd in een ander shirt dan dat van Barça, het is meteen ook zijn 150e match op het kampioenenbal. Enkel Iker Casillas (177 wedstrijden), Cristiano Ronaldo (177) en Xavi Hernández (151) doen voorlopig beter.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Kan Club nieuwe rammeling voorkomen? Twee jaar geleden was PSG ook al eens op bezoek bij Club. De Parijse topclub bleek toen een paar maten te groot en won met forfaitcijfers. Kylian Mbappé was de matchwinnaar met een hattrick en ook Mauro Icardi trof 2 keer raak in Jan Breydel. Pakt de Franse grootmacht vanavond opnieuw zo stevig uit of kan Club dit keer de schade beperken?

20:18 Cijfers om van te duizelen:. vooraf, 20 uur 18. Cijfers om van te duizelen:

20:11 vooraf, 20 uur 11. Navas krijgt de voorkeur op Donnarumma. Ook in doel was het bij PSG afwachten voor wie coach Mauricio Pochettino zou kiezen: Navas of Donnarumma. Afgelopen zaterdag tegen Clermont Foot werd Navas nog afgelost door zijn Italiaanse collega, maar vanavond staat de Costa Ricaan gewoon weer tussen de palen.