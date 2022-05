Voltallige selecties, op Divock Origi na, van Liverpool en Real Madrid maken de trip naar Parijs

Liverpool is met een eresaluut van de brandweer richting Parijs vertrokken. De ploeg uit Noord-Engeland kan niet rekenen op Divock Origi in Frankrijk, want de Belgische spits sukkelt nog met een blessure die hij vorige zondag opliep op training. Voor het overige zijn beide selecties wel op volle kracht.

vooraf, 16 uur 03. Liverpool aangekomen in Parijs, zonder Origi. Liverpool is met een eresaluut van de brandweer richting Parijs vertrokken. De ploeg uit Noord-Engeland kan niet rekenen op Divock Origi in Frankrijk, want de Belgische spits sukkelt nog met een blessure die hij vorige zondag opliep op training. Voor het overige zijn beide selecties wel op volle kracht. .

Het was wel verwacht, maar het is nu ook officieel: Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de finale van de Champions League zaterdag tegen Liverpool.

vooraf, 15 uur 08. Hazard zit in de selectie . Het was wel verwacht, maar het is nu ook officieel: Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de finale van de Champions League zaterdag tegen Liverpool. Ancelotti zei dinsdag op zijn persbabbel nog "een gemotiveerde Hazard" te zien. "Hij traint goed en kan spelen in de finale", aldus de Italiaan. Ook David Alaba en Gareth Bale behoren tot de selectie van Ancelotti. Alaba, een vaste waarde bij de Spaanse kampioen, ontbrak de afgelopen weken door een beenblessure. De medische staf heeft hem op tijd fit gekregen voor de Europese finale. Bale stond de laatste weken aan de kant met rugklachten. De 32-jarige Welshman, die deze zomer vertrekt uit Madrid, kwam dit seizoen amper in actie. .

clock 16:58

vooraf, 16 uur 58. Thibaut Courtois: "We kunnen in beide boxen het verschil maken". Voor Thibaut Courtois is het de tweede Champions League-finale in zijn carrière, na verlies in 2014 met Atlético tegen de stadsgenoot. "Zo'n finale spelen geeft altijd een speciaal gevoel. Liverpool is natuurlijk een stevige tegenstander: ze spelen erg intens, agressief met pressing en zitten met snelheid aan de bal. Maar in een finale is alles mogelijk. Fysiek staan wij er uitstekend voor, terwijl Liverpool er in Engeland tot de laatste minuut is moeten voor gaan. Dat geeft ons misschien wel een klein voordeel." Courtois is dit seizoen zonder discussie de beste doelman in de Champions League. Dat bewijzen zijn statistieken. "Het is het resultaat van jarenlang hard werken. Ik zit al tweeënhalf jaar op een hoog niveau. Dit seizoen valt het door die cruciale reddingen wat harder op. Dit is ongetwijfeld een van mijn beste seizoenen." "Ik zit zeker bij de beste doelmannen ter wereld, al is het moeilijk te zeggen dat ik de beste ben. De ballen pakken, dat is mijn job. Aan de overkant moet Karim Benzema de doelpunten scoren. Dat is de sterkte van Real, dat we in beide boxen het verschil kunnen maken. Als je gelukkig bent, goed in je vel zit en hard werkt, volgt succes altijd." .