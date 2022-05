Thibaut Courtois verwacht gefluit tijdens finale: "Maar ik hou van vijandige sfeer"

clock 17:28 De fans van Liverpool bouwen alvast een indrukwekkend feestje in Parijs. vooraf, 17 uur 28. De fans van Liverpool bouwen alvast een indrukwekkend feestje in Parijs.

clock 16:48 Courtois toonde gisteren zijn "werkplek" aan vriendin Mishel Gerzig. vooraf, 16 uur 48. Courtois toonde gisteren zijn "werkplek" aan vriendin Mishel Gerzig

Courtois: "Ik hou van vijandige sfeer". Hoe goed zou het geheugen van de Fransen nog zijn? Na de verloren halve finale op het WK 2018 uitte Thibaut Courtois kritiek op het spel van les Bleus, wat hem achteraf veel negatieve reacties opleverde bij onze zuiderburen. L'Equipe vroeg de doelman in een interview of hij een vijandige ontvangt verwacht in Parijs. "Ik weet niet hoeveel Fransen er zullen zijn", lachte Courtois. "Ik ben dit seizoen al uitgefloten in Parijs (tegen PSG, red.), maar ook bij Chelsea. Soms kan ik daardoor beter zijn. Ik hou ervan als er een vijandige sfeer hangt. Ik vermoed dat ze denken dat ik nog altijd wrok koester, maar ik heb echt niks tegen Frankrijk. Veel ploegmaats zijn Frans en ze zijn mijn maatjes. Sinds mijn geboorte bracht ik er zelfs mijn vakanties door met mijn ouders."



clock 28-05-2022 28-05-2022.

Ancelotti: "Kwaliteit en talent is niet genoeg". Carlo Ancelotti gelooft dat "de geschiedenis" Real Madrid naar een nieuwe Champions League-finale heeft geduwd. De Madrilenen verloren in 1981 hun laatste Europese finale, tegen Liverpool in Parijs. Ancelotti kan zaterdag in het Stade de France voor de vierde keer als coach de Champions League winnen, opnieuw tegen Liverpool. De Italiaan gelooft in een nieuwe zege van zijn team. "Liverpool zal intens en direct zijn. Het team dat in staat is zijn kwaliteit te tonen, zal winnen. Alles kan gebeuren in een finale en je moet er klaar voor zijn. We hebben ons goed voorbereid en we gaan het beste geven wat we hebben. Of het genoeg is, weet ik niet, want voetbal heeft iets dat niet te controleren is." "Kwaliteit en talent is niet genoeg. Je moet het combineren met inzet. De geschiedenis van deze club heeft ons naar de finale geduwd. We moeten onze kwaliteiten laten zien, zoals we het hele seizoen hebben gedaan. De collectieve inzet is groot geweest, met veel individuele kwaliteit."

Klopp: "Je moet leren winnen". Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp is Real Madrid licht favoriet om zaterdag de Champions League-finale in het Stade de France te winnen. De Duitser belooft wel dat zijn team "moeilijk te bespelen" is als het op zijn best is. "Je hebt de comebacks van Real gezien, een ploeg die nooit verliest in de finale. Dus ik zou zeggen dat Real de favoriet is, door zijn ervaring", aldus Klopp. "Maar ik wil dat we op hetzelfde niveau staan, dat we onszelf zijn. En als we op de top van ons kunnen zijn, zijn we heel moeilijk te bespelen." "Je moet leren winnen, ik heb het op de harde manier geleerd, ik heb in mijn leven veel finales verloren, maar gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Dit team heeft geleerd, de jongens hebben het de laatste jaren geweldig gedaan."



clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. Ik heb in mijn leven veel finales verloren, gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Jürgen Klopp. Ik heb in mijn leven veel finales verloren, gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Jürgen Klopp

Liverpool aangekomen in Parijs, zonder Origi. Liverpool is met een eresaluut van de brandweer richting Parijs vertrokken. De ploeg uit Noord-Engeland kan niet rekenen op Divock Origi in Frankrijk, want de Belgische spits sukkelt nog met een blessure die hij vorige zondag opliep op training. Voor het overige zijn beide selecties wel op volle kracht.

Thiago en Fabinho fit. Goed nieuws voor Liverpool. Na de terugkeer van Virgil van Dijk eerder deze week, bevestigde de club dat ook Thiago Alcantara en Fabinho mee zullen afreizen naar Parijs. De middenvelders zijn hersteld van een spierblessure en sluiten opnieuw aan bij de selectie.

clock 27-05-2022 27-05-2022.

Hazard zit in de selectie. Het was wel verwacht, maar het is nu ook officieel: Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de finale van de Champions League zaterdag tegen Liverpool. Ancelotti zei dinsdag op zijn persbabbel nog "een gemotiveerde Hazard" te zien. "Hij traint goed en kan spelen in de finale", aldus de Italiaan. Ook David Alaba en Gareth Bale behoren tot de selectie van Ancelotti. Alaba, een vaste waarde bij de Spaanse kampioen, ontbrak de afgelopen weken door een beenblessure. De medische staf heeft hem op tijd fit gekregen voor de Europese finale. Bale stond de laatste weken aan de kant met rugklachten. De 32-jarige Welshman, die deze zomer vertrekt uit Madrid, kwam dit seizoen amper in actie.



