Organisatie krijgt fans niet tijdig in Stade de France, aftrap wordt verschillende keren verlaat

clock 21:28 De fans worden ongeduldig. vooraf, 21 uur 28. De fans worden ongeduldig.

clock 21:24 vooraf, 21 uur 24. Of was het nu 22u36? The show must go on, ondanks de chaos buiten het stadion. De openingsceremonie, met een optreden van Camila Cabello, is begonnen. Ondertussen wordt de aftrap nog maar eens uitgesteld. . Of was het nu 22u36? The show must go on, ondanks de chaos buiten het stadion. De openingsceremonie, met een optreden van Camila Cabello, is begonnen. Ondertussen wordt de aftrap nog maar eens uitgesteld.

clock 21:20 vooraf, 21 uur 20. Nóg een kwartier erbij. Nu geeft de UEFA 21u45 als startuur. We houden onze adem niet in, want dit kan even duren. . Nóg een kwartier erbij Nu geeft de UEFA 21u45 als startuur. We houden onze adem niet in, want dit kan even duren.

clock 21:19 vooraf, 21 uur 19.

clock 21:08 vooraf, 21 uur 08. Aftrap om 21u30. We tellen er opnieuw een kwartier bij, want de problemen raken maar niet opgelost. Na die van Liverpool komen de spelers van Real Madrid opnieuw het veld op voor een opwarming. . Aftrap om 21u30 We tellen er opnieuw een kwartier bij, want de problemen raken maar niet opgelost. Na die van Liverpool komen de spelers van Real Madrid opnieuw het veld op voor een opwarming.

clock 21:07 vooraf, 21 uur 07.

clock 21:00 Er zou al traangas gebruikt zijn tegen de Liverpool-fans. Hopelijk loopt het niet uit de hand. vooraf, 21 uur . Er zou al traangas gebruikt zijn tegen de Liverpool-fans. Hopelijk loopt het niet uit de hand.

clock 20:59 vooraf, 20 uur 59. De organisatie is natuurlijk ook niet vrij van blaam. Sommige fans staan al ruim twee uur netjes aan te schuiven om het stadion binnen te kunnen. . De organisatie is natuurlijk ook niet vrij van blaam. Sommige fans staan al ruim twee uur netjes aan te schuiven om het stadion binnen te kunnen.

clock 20:54 vooraf, 20 uur 54.

clock 20:49 vooraf, 20 uur 49. Aftrap kwartier uitgesteld. Het wachten zal nog wat langer duren. Door de problemen met een toeloop aan supporters, waaronder veel mensen zonder ticket, wordt de aftrap verschoven naar 21u15. . Aftrap kwartier uitgesteld Het wachten zal nog wat langer duren. Door de problemen met een toeloop aan supporters, waaronder veel mensen zonder ticket, wordt de aftrap verschoven naar 21u15.

clock 20:48 vooraf, 20 uur 48.

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. Er was heel wat te doen over de nieuwe grasmat in het Stade de France, maar volgens Jürgen Klopp valt het wel mee. Het veld is niet geweldig, maar zeker te doen. . Er was heel wat te doen over de nieuwe grasmat in het Stade de France, maar volgens Jürgen Klopp valt het wel mee. Het veld is niet geweldig, maar zeker te doen.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. Klopp heeft Thiago een innige knuffel gegeven. Probeert de coach zijn geblesseerde speler te troosten? . Klopp heeft Thiago een innige knuffel gegeven. Probeert de coach zijn geblesseerde speler te troosten?

clock 20:36 Geen Thiago? Het zou best kunnen dat Liverpool het straks zonder Thiago moet doen. Hij warmt heel voorzichtig in z'n eentje op. Keita maakt zich klaar om hem te vervangen in de basis. . vooraf, 20 uur 36. injury Geen Thiago? Het zou best kunnen dat Liverpool het straks zonder Thiago moet doen. Hij warmt heel voorzichtig in z'n eentje op. Keita maakt zich klaar om hem te vervangen in de basis.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Wraak voor Salah? Eén speler heeft deze wedstrijd extra aangekruist in zijn agenda. Mohamed Salah moest de finale van 2018 al na een halfuur staken, door een armklem van Sergio Ramos. De Egyptenaar heeft dus nog een eitje te pellen met Real Madrid. . Wraak voor Salah? Eén speler heeft deze wedstrijd extra aangekruist in zijn agenda. Mohamed Salah moest de finale van 2018 al na een halfuur staken, door een armklem van Sergio Ramos. De Egyptenaar heeft dus nog een eitje te pellen met Real Madrid.

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22.

clock 20:21 vooraf, 20 uur 21. Honderden Liverpool-fans zonder ticket zouden het stadion binnengedrongen zijn. Hopelijk krijgen we geen herhaling van de finale van Euro 2020, toen nog meer Engelse supporters Wembley overrompelden. . Honderden Liverpool-fans zonder ticket zouden het stadion binnengedrongen zijn. Hopelijk krijgen we geen herhaling van de finale van Euro 2020, toen nog meer Engelse supporters Wembley overrompelden.

clock 20:13 De weg naar het Stade de France was voor Liverpool misschien wel moeilijker dan de weg naar de finale. vooraf, 20 uur 13. De weg naar het Stade de France was voor Liverpool misschien wel moeilijker dan de weg naar de finale.

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Real Madrid is dit seizoen, om het heel oneerbiedig te zeggen, de drol die niet doorgespoeld geraakt. De Koninklijke knokte zich op miraculeuze wijze voorbij PSG, titelverdediger Chelsea en Manchester City. De weg van Liverpool naar de finale verliep veel minder hobbelachtig, maar het parcours van de Engelsen was dan ook een pak eenvoudiger. Inter, Benfica en Villarreal konden niet voor genoeg tegenstand zorgen. . Real Madrid is dit seizoen, om het heel oneerbiedig te zeggen, de drol die niet doorgespoeld geraakt. De Koninklijke knokte zich op miraculeuze wijze voorbij PSG, titelverdediger Chelsea en Manchester City.

De weg van Liverpool naar de finale verliep veel minder hobbelachtig, maar het parcours van de Engelsen was dan ook een pak eenvoudiger. Inter, Benfica en Villarreal konden niet voor genoeg tegenstand zorgen.