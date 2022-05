CL-finale kwartier verlaat door problemen met fans zonder ticket

clock 20:49 vooraf, 20 uur 49. Aftrap kwartier uitgesteld. Het wachten zal nog wat langer duren. Door de problemen met een toeloop aan supporters, waaronder veel mensen zonder ticket, wordt de aftrap verschoven naar 21u15. . Aftrap kwartier uitgesteld Het wachten zal nog wat langer duren. Door de problemen met een toeloop aan supporters, waaronder veel mensen zonder ticket, wordt de aftrap verschoven naar 21u15.

clock 20:48 vooraf, 20 uur 48.

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. Er was heel wat te doen over de nieuwe grasmat in het Stade de France, maar volgens Jürgen Klopp valt het wel mee. Het veld is niet geweldig, maar zeker te doen. . Er was heel wat te doen over de nieuwe grasmat in het Stade de France, maar volgens Jürgen Klopp valt het wel mee. Het veld is niet geweldig, maar zeker te doen.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. Klopp heeft Thiago een innige knuffel gegeven. Probeert de coach zijn geblesseerde speler te troosten? . Klopp heeft Thiago een innige knuffel gegeven. Probeert de coach zijn geblesseerde speler te troosten?

clock 20:36 Geen Thiago? Het zou best kunnen dat Liverpool het straks zonder Thiago moet doen. Hij warmt heel voorzichtig in z'n eentje op. Keita maakt zich klaar om hem te vervangen in de basis. . vooraf, 20 uur 36. injury Geen Thiago? Het zou best kunnen dat Liverpool het straks zonder Thiago moet doen. Hij warmt heel voorzichtig in z'n eentje op. Keita maakt zich klaar om hem te vervangen in de basis.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Wraak voor Salah? Eén speler heeft deze wedstrijd extra aangekruist in zijn agenda. Mohamed Salah moest de finale van 2018 al na een halfuur staken, door een armklem van Sergio Ramos. De Egyptenaar heeft dus nog een eitje te pellen met Real Madrid. . Wraak voor Salah? Eén speler heeft deze wedstrijd extra aangekruist in zijn agenda. Mohamed Salah moest de finale van 2018 al na een halfuur staken, door een armklem van Sergio Ramos. De Egyptenaar heeft dus nog een eitje te pellen met Real Madrid.

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22.

clock 20:21 vooraf, 20 uur 21. Honderden Liverpool-fans zonder ticket zouden het stadion binnengedrongen zijn. Hopelijk krijgen we geen herhaling van de finale van Euro 2020, toen nog meer Engelse supporters Wembley overrompelden. . Honderden Liverpool-fans zonder ticket zouden het stadion binnengedrongen zijn. Hopelijk krijgen we geen herhaling van de finale van Euro 2020, toen nog meer Engelse supporters Wembley overrompelden.

clock 20:13 De weg naar het Stade de France was voor Liverpool misschien wel moeilijker dan de weg naar de finale. vooraf, 20 uur 13. De weg naar het Stade de France was voor Liverpool misschien wel moeilijker dan de weg naar de finale.

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Real Madrid is dit seizoen, om het heel oneerbiedig te zeggen, de drol die niet doorgespoeld geraakt. De Koninklijke knokte zich op miraculeuze wijze voorbij PSG, titelverdediger Chelsea en Manchester City. De weg van Liverpool naar de finale verliep veel minder hobbelachtig, maar het parcours van de Engelsen was dan ook een pak eenvoudiger. Inter, Benfica en Villarreal konden niet voor genoeg tegenstand zorgen. . Real Madrid is dit seizoen, om het heel oneerbiedig te zeggen, de drol die niet doorgespoeld geraakt. De Koninklijke knokte zich op miraculeuze wijze voorbij PSG, titelverdediger Chelsea en Manchester City.

De weg van Liverpool naar de finale verliep veel minder hobbelachtig, maar het parcours van de Engelsen was dan ook een pak eenvoudiger. Inter, Benfica en Villarreal konden niet voor genoeg tegenstand zorgen.

clock 20:00 Eric Gerets was wel aanvoerder van winnaar PSV in 1988, maar toen heette het toernooi nog Europacup I. vooraf, 20 uur . Eric Gerets was wel aanvoerder van winnaar PSV in 1988, maar toen heette het toernooi nog Europacup I.

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58.

clock 19:56 13-6. Met Real Madrid en Liverpool staan twee van de meest gelauwerde Europese clubs tegenover elkaar in de finale. Real staat eenzaam aan de top met dertien eindzeges, Liverpool kan met een zevende straks Milan bijbenen op de tweede plek. Het is de derde keer dat ze elkaar tegenkomen in de finale van de belangrijkste Europese beker. In 1981 haalden de Reds het dankzij een late goal van Kennedy. En in 2018 was er natuurlijk de horroravond van Karius en de meesterlijke omhaal van Bale. . vooraf, 19 uur 56. statistics 13-6 Met Real Madrid en Liverpool staan twee van de meest gelauwerde Europese clubs tegenover elkaar in de finale. Real staat eenzaam aan de top met dertien eindzeges, Liverpool kan met een zevende straks Milan bijbenen op de tweede plek.

Het is de derde keer dat ze elkaar tegenkomen in de finale van de belangrijkste Europese beker. In 1981 haalden de Reds het dankzij een late goal van Kennedy. En in 2018 was er natuurlijk de horroravond van Karius en de meesterlijke omhaal van Bale.

clock 19:45 Een dik uur na Real geeft ook Liverpool zijn ploeg vrij. Klopp zorgt niet voor verrassingen. vooraf, 19 uur 45. Een dik uur na Real geeft ook Liverpool zijn ploeg vrij. Klopp zorgt niet voor verrassingen.

clock 18:37 Real is er vroeg bij: 2,5 uur voor de finale lost de Koninklijke al zijn basiself. Valverde krijgt daarin de voorkeur op Rodrygo. Zoals verwacht staat Courtois onder de lat, Hazard zit op de bank. vooraf, 18 uur 37. Real is er vroeg bij: 2,5 uur voor de finale lost de Koninklijke al zijn basiself. Valverde krijgt daarin de voorkeur op Rodrygo. Zoals verwacht staat Courtois onder de lat, Hazard zit op de bank.

clock 17:28 De fans van Liverpool bouwen alvast een indrukwekkend feestje in Parijs. vooraf, 17 uur 28. De fans van Liverpool bouwen alvast een indrukwekkend feestje in Parijs.

clock 16:48 Courtois toonde gisteren zijn "werkplek" aan vriendin Mishel Gerzig. vooraf, 16 uur 48. Courtois toonde gisteren zijn "werkplek" aan vriendin Mishel Gerzig

clock 16:41 vooraf, 16 uur 41. Courtois: "Ik hou van vijandige sfeer". Hoe goed zou het geheugen van de Fransen nog zijn? Na de verloren halve finale op het WK 2018 uitte Thibaut Courtois kritiek op het spel van les Bleus, wat hem achteraf veel negatieve reacties opleverde bij onze zuiderburen. L'Equipe vroeg de doelman in een interview of hij een vijandige ontvangst verwacht in Parijs. "Ik weet niet hoeveel Fransen er zullen zijn", lachte Courtois. "Ik ben dit seizoen al uitgefloten in Parijs (tegen PSG, red.), maar ook bij Chelsea. Soms kan ik daardoor beter zijn. Ik hou ervan als er een vijandige sfeer hangt. Ik vermoed dat ze denken dat ik nog altijd wrok koester, maar ik heb echt niks tegen Frankrijk. Veel ploegmaats zijn Frans en ze zijn mijn maatjes. Sinds mijn geboorte bracht ik er zelfs mijn vakanties door met mijn ouders." . Courtois: "Ik hou van vijandige sfeer" Hoe goed zou het geheugen van de Fransen nog zijn? Na de verloren halve finale op het WK 2018 uitte Thibaut Courtois kritiek op het spel van les Bleus, wat hem achteraf veel negatieve reacties opleverde bij onze zuiderburen. L'Equipe vroeg de doelman in een interview of hij een vijandige ontvangst verwacht in Parijs.



"Ik weet niet hoeveel Fransen er zullen zijn", lachte Courtois. "Ik ben dit seizoen al uitgefloten in Parijs (tegen PSG, red.), maar ook bij Chelsea. Soms kan ik daardoor beter zijn. Ik hou ervan als er een vijandige sfeer hangt. Ik vermoed dat ze denken dat ik nog altijd wrok koester, maar ik heb echt niks tegen Frankrijk. Veel ploegmaats zijn Frans en ze zijn mijn maatjes. Sinds mijn geboorte bracht ik er zelfs mijn vakanties door met mijn ouders."