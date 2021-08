Stoot Genk, met Trésor op bank, tegen Sjachtar door naar laatste CL-voorronde?

18:59 vooraf, 18 uur 59.

18:48 vooraf, 18 uur 48. Monaco of Sparta Praag in volgende ronde. Als Genk de de scheve situatie nog weet recht te zetten, speelt het tegen Monaco of Sparta Praag voor een plek in de groepsfase van het kampioenenbal. Na de 1-2-nederlaag vorige week is alles alvast nog mogelijk. Dit seizoen tellen uitdoelpunten ook niet meer dubbel, dus als Genk vanavond met 1 doelpunten verschil wint, volgen er sowieso verlengingen. . Monaco of Sparta Praag in volgende ronde Als Genk de de scheve situatie nog weet recht te zetten, speelt het tegen Monaco of Sparta Praag voor een plek in de groepsfase van het kampioenenbal. Na de 1-2-nederlaag vorige week is alles alvast nog mogelijk. Dit seizoen tellen uitdoelpunten ook niet meer dubbel, dus als Genk vanavond met 1 doelpunten verschil wint, volgen er sowieso verlengingen.

18:47 vooraf, 18 uur 47.

18:29 De 11 starters bij Genk. vooraf, 18 uur 29. De 11 starters bij Genk.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Trésor op de bank bij Genk. Ook John van den Brom wijzigt zijn ploeg op enkele plaatsen in vergelijking met de wedstrijd in de Luminus Arena. Achterin neemt Cuesta de plaats in van Sadick. Samen met Lucumi krijgen we dus opnieuw het Colombiaanse duo te zien bij de bezoekers. Toch vinden we de grootste verrassing in de aanval. Smaakmaker Trésor moet zich net zoals tegen Kortrijk tevreden stellen met een plaatsje op de bank, Thorstvedt krijgt zijn 2e basisplaats van het seizoen. . Trésor op de bank bij Genk Ook John van den Brom wijzigt zijn ploeg op enkele plaatsen in vergelijking met de wedstrijd in de Luminus Arena. Achterin neemt Cuesta de plaats in van Sadick. Samen met Lucumi krijgen we dus opnieuw het Colombiaanse duo te zien bij de bezoekers. Toch vinden we de grootste verrassing in de aanval. Smaakmaker Trésor moet zich net zoals tegen Kortrijk tevreden stellen met een plaatsje op de bank, Thorstvedt krijgt zijn 2e basisplaats van het seizoen.

18:26 De basiself van de thuisploeg. vooraf, 18 uur 26. De basiself van de thuisploeg.

18:24 vooraf, 18 uur 24. 1 wijziging bij Sjachtar. In vergelijking met de heenwedstrijd voert Sjachtar-trainer De Zerbi 1 wijziging door in zijn basiself. Kapitein Alan Patrick komt in het team ten koste van Manor Solomon. De Israeliër lijkt met een blessure te kampen en zit ook niet op de bank. . 1 wijziging bij Sjachtar In vergelijking met de heenwedstrijd voert Sjachtar-trainer De Zerbi 1 wijziging door in zijn basiself. Kapitein Alan Patrick komt in het team ten koste van Manor Solomon. De Israeliër lijkt met een blessure te kampen en zit ook niet op de bank.

18:13 vooraf, 18 uur 13.

17:35 vooraf, 17 uur 35.

14:42 vooraf, 14 uur 42. Genk staat voor loodzware opdracht in de CL tegen Sjachtar Donetsk. Genk staat voor loodzware opdracht in de CL tegen Sjachtar Donetsk

06:41 vooraf, 06 uur 41. We zullen er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de Champions League. Genk-coach John van den Brom. We zullen er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de Champions League Genk-coach John van den Brom

06:37 vooraf, 06 uur 37. Van den Brom: "Het leeft in de groep". Genk-coach John van den Brom heeft er alle vertrouwen in dat Genk Sjachtar Donetsk vanavond opzijzet. "Anders hoefden we er niet aan te beginnen. We hebben genoeg argumenten om erin te geloven", zegt de Nederlander. "We spelen goed en we hebben een boost gekregen door de winst in Kortrijk. Uiteraard is Sjachtar een sterke ploeg, maar we hebben in de heenwedstrijd getoond dat we hen ook pijn kunnen doen. Geloof mij: wij zijn hier om ons te kwalificeren. Het leeft in de groep, de Champions League is niet veraf." Als Genk de Oekraïners uitschakelt, speelt het tegen Monaco of Sparta Praag voor een plek in de groepsfase van het kampioenenbal. . Van den Brom: "Het leeft in de groep" Genk-coach John van den Brom heeft er alle vertrouwen in dat Genk Sjachtar Donetsk vanavond opzijzet. "Anders hoefden we er niet aan te beginnen. We hebben genoeg argumenten om erin te geloven", zegt de Nederlander.



"We spelen goed en we hebben een boost gekregen door de winst in Kortrijk. Uiteraard is Sjachtar een sterke ploeg, maar we hebben in de heenwedstrijd getoond dat we hen ook pijn kunnen doen. Geloof mij: wij zijn hier om ons te kwalificeren. Het leeft in de groep, de Champions League is niet veraf."



Als Genk de Oekraïners uitschakelt, speelt het tegen Monaco of Sparta Praag voor een plek in de groepsfase van het kampioenenbal.

10-08-2021 10-08-2021.

23:32 vooraf, 23 uur 32. Uitdoelpunten niet meer dubbel. Sinds dit seizoen tellen doelpunten buitenshuis niet meer dubbel. Als Genk morgen met 1 doelpunt verschil zou winnen, dan volgen er sowieso verlengingen. . Uitdoelpunten niet meer dubbel Sinds dit seizoen tellen doelpunten buitenshuis niet meer dubbel. Als Genk morgen met 1 doelpunt verschil zou winnen, dan volgen er sowieso verlengingen.

23:22 vooraf, 23 uur 22.

23:21 vooraf, 23 uur 21.

23:20 vooraf, 23 uur 20. Ik heb het gevoel dat we iets kunnen doen, dat we kunnen stunten. Ik heb er heel veel vertrouwen in. We hebben niks te verliezen. Peter Croonen, voorzitter Genk. Ik heb het gevoel dat we iets kunnen doen, dat we kunnen stunten. Ik heb er heel veel vertrouwen in. We hebben niks te verliezen. Peter Croonen, voorzitter Genk

23:17 vooraf, 23 uur 17. In de omschakeling is Sjachtar kwetsbaar en daar hopen wij van te profiteren. Dimitri De Condé, technisch directeur Genk. In de omschakeling is Sjachtar kwetsbaar en daar hopen wij van te profiteren. Dimitri De Condé, technisch directeur Genk

23:14 vooraf, 23 uur 14. We moeten toch vooral wat agressiever zijn als Sjachtar de bal heeft. John van den Brom, trainer Genk. We moeten toch vooral wat agressiever zijn als Sjachtar de bal heeft. John van den Brom, trainer Genk

23:04 vooraf, 23 uur 04. Genk moet achterstand goedmaken. Vorige week verloor Racing Genk de heenwedstrijd in eigen huis met 1-2. De vicekampioen kwam in de 1e helft wel nog op voorsprong via Onuachu, maar door 2 defensieve blunders van Muñoz ging Sjachtar toch nog met de overwinning aan de haal. . Genk moet achterstand goedmaken Vorige week verloor Racing Genk de heenwedstrijd in eigen huis met 1-2. De vicekampioen kwam in de 1e helft wel nog op voorsprong via Onuachu, maar door 2 defensieve blunders van Muñoz ging Sjachtar toch nog met de overwinning aan de haal.