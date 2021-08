LIVE: Genk begint met Onuachu aan CL-avontuur tegen Sjachtar Donetsk

Fase per fase

31' eerste helft, minuut 31. Ito holt zich de ziel uit zijn lijf op de rechterflank. Zijn voorzet wordt weggekopt in hoekschop. Gaat Genk iets geconcentreerder om met deze stilstaande fase? . Ito holt zich de ziel uit zijn lijf op de rechterflank. Zijn voorzet wordt weggekopt in hoekschop. Gaat Genk iets geconcentreerder om met deze stilstaande fase?

30' eerste helft, minuut 30. Wanneer Onuachu eens de bal beroert, zitten de bewakers hem op de huid. De topschutter van vorig seizoen zit nog niet in de match. . Wanneer Onuachu eens de bal beroert, zitten de bewakers hem op de huid. De topschutter van vorig seizoen zit nog niet in de match.

29' eerste helft, minuut 29. Wat een waardeloze vrije trap. Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1). Wat een waardeloze vrije trap Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1)

28' eerste helft, minuut 28. Slappe trap van Bongonda. Trésor en Bongonda scharen zich achter de bal. Het is uiteindelijk Bongonda die zijn voet tegen de bal zet, maar veel te slap. De bal verdwijnt in de muur. . Slappe trap van Bongonda Trésor en Bongonda scharen zich achter de bal. Het is uiteindelijk Bongonda die zijn voet tegen de bal zet, maar veel te slap. De bal verdwijnt in de muur.

27' eerste helft, minuut 27. Vrije trap op een interessante plek voor Genk na een overtreding op Bongonda. De bal ligt een vijftal meter voor de grote rechthoek. Krijgen we een eerste echte doelpoging van Genk? . Vrije trap op een interessante plek voor Genk na een overtreding op Bongonda. De bal ligt een vijftal meter voor de grote rechthoek. Krijgen we een eerste echte doelpoging van Genk?

26' eerste helft, minuut 26. De Genk-defensie krijgt het warmer en warmer. Sjachtar probeert de thuisploeg bij zijn nekvel te grijpen, maar Genk rukt zich voorlopig los uit de omknelling. . De Genk-defensie krijgt het warmer en warmer. Sjachtar probeert de thuisploeg bij zijn nekvel te grijpen, maar Genk rukt zich voorlopig los uit de omknelling.

24' eerste helft, minuut 24. Redding van Vandevoordt. Na een mooi uitgespeelde Sjachtar-aanval krijgt Solomon links voor doel een zee van ruimte. Vandevoordt is bij de les en brengt redding. . Redding van Vandevoordt Na een mooi uitgespeelde Sjachtar-aanval krijgt Solomon links voor doel een zee van ruimte. Vandevoordt is bij de les en brengt redding.

22' eerste helft, minuut 22. Het voetbal van Genk is op dit moment niet goed genoeg. Te veel slordigheden, te weinig voldragen aanvallen. Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1). Het voetbal van Genk is op dit moment niet goed genoeg. Te veel slordigheden, te weinig voldragen aanvallen. Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1)

20' eerste helft, minuut 20. Gelukkig voor Genk valt de bal voor de rechter van linksepoot Tete. Het schot van de Braziliaan mist bijgevolg wat poeder, Vandevoordt vangt op. . Gelukkig voor Genk valt de bal voor de rechter van linksepoot Tete. Het schot van de Braziliaan mist bijgevolg wat poeder, Vandevoordt vangt op.

18' eerste helft, minuut 18. Bij een voorzet van Sjachtar-rechtsback Dodo kiest Lucumi goed positie. De bezoekers versieren een dubbele hoekschop, maar doen er weinig mee. . Bij een voorzet van Sjachtar-rechtsback Dodo kiest Lucumi goed positie. De bezoekers versieren een dubbele hoekschop, maar doen er weinig mee.

17' eerste helft, minuut 17. Sneltrein Ito trekt zich op gang op de rechterflank. De Japanner zoekt Onuachu, maar zijn lange bal mist precisie. . Sneltrein Ito trekt zich op gang op de rechterflank. De Japanner zoekt Onuachu, maar zijn lange bal mist precisie.

14' eerste helft, minuut 14. Schot van Sjachtar. Sjachtar blijft voorzichtig drukken. Tete kopt de bal iets te ver voor zich uit in de zone van de waarheid, een fase later trapt een ploegmakker ongevaarlijk over het doel van Vandevoordt. . Schot van Sjachtar Sjachtar blijft voorzichtig drukken. Tete kopt de bal iets te ver voor zich uit in de zone van de waarheid, een fase later trapt een ploegmakker ongevaarlijk over het doel van Vandevoordt.

11' eerste helft, minuut 11. Oppassen geblazen voor Arteaga, die de bal wel heel rustig aanneemt met een dreigende Dodo in zijn rug. Arteaga werkt zich uiteindelijk goed uit die netelige situatie. . Oppassen geblazen voor Arteaga, die de bal wel heel rustig aanneemt met een dreigende Dodo in zijn rug. Arteaga werkt zich uiteindelijk goed uit die netelige situatie.

9' eerste helft, minuut 9. Solomon is weer de oude en haalt de Genkse achterlijn. Gelukkig vliegt de bal via een carambole over alle hoofden heen. Weg gevaar! . Solomon is weer de oude en haalt de Genkse achterlijn. Gelukkig vliegt de bal via een carambole over alle hoofden heen. Weg gevaar!

8' eerste helft, minuut 8. We wachten nog op de eerste grote emotie. Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1). We wachten nog op de eerste grote emotie Peter Vandenbempt (in Sporza op Radio 1)

7' eerste helft, minuut 7. De Oekraïners - of moeten we zeggen Brazilianen? - breien rustig aanvallen in elkaar. Maar Genk zit kort op de man. . De Oekraïners - of moeten we zeggen Brazilianen? - breien rustig aanvallen in elkaar. Maar Genk zit kort op de man.

6' eerste helft, minuut 6. Bij Sjachtar blijft Solomon even liggen. Ito was ietsje te enthousiast in het duel en komt zijn excuses aanbieden bij de Israëliër. . Bij Sjachtar blijft Solomon even liggen. Ito was ietsje te enthousiast in het duel en komt zijn excuses aanbieden bij de Israëliër.

3' eerste helft, minuut 3. Genk komt een 1e keer piepen. Bongonda brengt de bal voor de kooi, maar zijn voorzet is veel te slordig. . Genk komt een 1e keer piepen. Bongonda brengt de bal voor de kooi, maar zijn voorzet is veel te slordig.