Kan Genk (mét Onuachu?) stunten tegen Sjachtar: "We geloven in onze kansen"

07:49 vooraf, 07 uur 49. Van den Brom: "We geloven in onze kansen". Coach John van den Brom gelooft in een stunt tegen Sjachtar Donetsk. "Wij hebben altijd respect voor onze tegenstander, althans tot op zekere hoogte", zegt hij. "Sjachtar is een grote club, met veel meer geld dan wij. Maar dat wil niet zeggen dat we kansloos zijn." "Als we ervoor zorgen dat alles klopt, dan ben ik ervan overtuigd dat we een kans maken. We weten dat we beter moeten verdedigen op standaardsituaties, maar het niveau van ons voetbal is al heel goed. Wij geloven erin dat we iets kunnen doen." . Van den Brom: "We geloven in onze kansen" Coach John van den Brom gelooft in een stunt tegen Sjachtar Donetsk. "Wij hebben altijd respect voor onze tegenstander, althans tot op zekere hoogte", zegt hij. "Sjachtar is een grote club, met veel meer geld dan wij. Maar dat wil niet zeggen dat we kansloos zijn."



07:48 vooraf, 07 uur 48. Het is voor deze wedstrijden dat we eind vorig seizoen zo hard hebben gewerkt. Natuurlijk gaan we proberen door te gaan en de groepsfase te halen. John van den Brom. Het is voor deze wedstrijden dat we eind vorig seizoen zo hard hebben gewerkt. Natuurlijk gaan we proberen door te gaan en de groepsfase te halen. John van den Brom

18:23 vooraf, 18 uur 23. Het team heeft heel snelle en goede spelers. Hun counteraanvallen zijn zeer snel, dus daar moeten we mee opletten. Als we de bal verliezen, zullen zij tot een snelle aanval overgaan. Sjachtar-middenvelder Maycon over Genk. Het team heeft heel snelle en goede spelers. Hun counteraanvallen zijn zeer snel, dus daar moeten we mee opletten. Als we de bal verliezen, zullen zij tot een snelle aanval overgaan. Sjachtar-middenvelder Maycon over Genk

18:21 vooraf, 18 uur 21. Het is een heel goed en sterk team, met spelers die snel en sterk zijn. Veel teams spelen gesloten wedstrijden om te kunnen aanvallen op de counter, maar ik denk dat Genk meer open zal spelen. Het risico is er wanneer je de bal verliest en je die moet heroveren. Sjachtar-coach De Zerbi over Genk. Het is een heel goed en sterk team, met spelers die snel en sterk zijn. Veel teams spelen gesloten wedstrijden om te kunnen aanvallen op de counter, maar ik denk dat Genk meer open zal spelen. Het risico is er wanneer je de bal verliest en je die moet heroveren. Sjachtar-coach De Zerbi over Genk

18:17 vooraf, 18 uur 17. Genk neemt het op tegen Sjachtar Donetsk dat met een perfect rapport aan de competitie begon (6 op 6). Aanwinst Lassina Traoré, die overkwam van Ajax, maakte al indruk met 2 doelpunten. Na de ontgoocheling van de gemiste landstitel vorig seizoen is ook de coach in Donetsk nieuw. De ervaren Luis Castro moest plaats ruimen voor de Italiaan Roberto De Zerbi die werd overgenomen van Serie A-revelatie Sassuolo. . Genk neemt het op tegen Sjachtar Donetsk dat met een perfect rapport aan de competitie begon (6 op 6). Aanwinst Lassina Traoré, die overkwam van Ajax, maakte al indruk met 2 doelpunten. Na de ontgoocheling van de gemiste landstitel vorig seizoen is ook de coach in Donetsk nieuw. De ervaren Luis Castro moest plaats ruimen voor de Italiaan Roberto De Zerbi die werd overgenomen van Serie A-revelatie Sassuolo.

16:34 vooraf, 16 uur 34. We hebben afgelopen weekend heel goed gespeeld, maar niet gewonnen. Vooral verdedigen op stilstaande fases moet duidelijk beter. We hebben er een heel seizoen voor geknokt om hier te staan en om ons te proberen kwalificeren tegen een heel sterk team. John van den Brom voor Genk-Sjachtar. We hebben afgelopen weekend heel goed gespeeld, maar niet gewonnen. Vooral verdedigen op stilstaande fases moet duidelijk beter. We hebben er een heel seizoen voor geknokt om hier te staan en om ons te proberen kwalificeren tegen een heel sterk team. John van den Brom voor Genk-Sjachtar

16:19 vooraf, 16 uur 19. Onuachu aan de aftrap? Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Sjachtar bevestigde Genk-coach John van den Brom dat Paul Onuachu in de selectie zit. "Paul heeft de voorbije dagen goed getraind, hij is beschikbaar en zit in de selectie." In de competitiewedstrijd tegen KV Oostende stond Onuachu niet op het wedstrijdblad. Er is al langer buitenlandse interesse voor de Nigeriaanse targetspits, maar voorlopig kwam er nog geen bod dat het Genkse bestuur kon overtuigen. . Onuachu aan de aftrap? Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Sjachtar bevestigde Genk-coach John van den Brom dat Paul Onuachu in de selectie zit. "Paul heeft de voorbije dagen goed getraind, hij is beschikbaar en zit in de selectie." In de competitiewedstrijd tegen KV Oostende stond Onuachu niet op het wedstrijdblad. Er is al langer buitenlandse interesse voor de Nigeriaanse targetspits, maar voorlopig kwam er nog geen bod dat het Genkse bestuur kon overtuigen.

