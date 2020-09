LIVE: Haalt AA Gent toch nog de Champions League in Kiev?

4' Tom Boudeweel is voor Sporza in Kiev:. eerste helft, minuut 4. Tom Boudeweel is voor Sporza in Kiev: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

3' eerste helft, minuut 3. Sjaparenko probeert het zelf, dat is niet de beste keuze. Roef moet niet ingrijpen.

2' eerste helft, minuut 2. Te traag. De Oekraïners eisen meteen de bal op in de beginfase. De Pena rukt op met de bal aan de voet, Castro-Montes en Plastoen komen te laat. Fout voor Dinamo Kiev op de rand van de zestien.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen in Kiev. Ngadue laat zich een eerste keer voelen op Soeprjacha.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 vooraf, 20 uur 59. Szymon Marciniak is vanavond de wedstrijdleider. De 39-jarige Pool floot vorig seizoen nog de kwartfinale tussen RB Leipzig en Atletico Madrid.

20:57 vooraf, 20 uur 57. Daar zijn de spelers! Niangbo komt als allerlaatste het veld op, waarna de CL-hymne door de speakers van het Olympisch Stadion knalt. Kan AA Gent stunten?

20:40 vooraf, 20 uur 40. De twee teams zijn ondertussen bezig aan hun opwarmingen. Het is akelig stil in het Olympisch Stadion van Kiev. De wedstrijd is zo meteen live te volgen op Radio 1. Tom Boudeweel zit klaar in de Oekraïense hoofdstad om u door te wedstrijd te loodsen.

De wedstrijd is zo meteen live te volgen op Radio 1. Tom Boudeweel zit klaar in de Oekraïense hoofdstad om u door te wedstrijd te loodsen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Kums op de bank, Kleindienst in de basis. De Gentse elf is toch flink gewijzigd na de nederlaag van vorige week. Bezoes, Odjidja en Jaremtsjoek zijn allemaal in België gebleven, zij worden in het team vervangen door Bukari, Niangbo en Kleindienst, die vorige week het enige Gentse doelpunt maakte. Sven Kums begint op de bank bij de bezoekers. Hij trainde wel mee vandaag, maar is blijkbaar niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen.

Sven Kums begint op de bank bij de bezoekers. Hij trainde wel mee vandaag, maar is blijkbaar niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen.

20:00 vooraf, 20 uur . Zelfde 11 bij Dinamo Kiev. Mircea Lucescu kiest vanavond voor dezelfde basiself in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Dat wil zeggen dat toptalent Tsygankov opnieuw op de bank begint.

19:16 vooraf, 19 uur 16. Primeur voor AA Gent? AA Gent heeft uiteraard nog een kans om door te stoten naar de poulefase van de Champions League, toch spreken de statistieken niet in het voordeel van de Belgische vicekampioen. Nog nooit kon een Belgische ploeg een 1-2-thuisnederlaag rechtzetten in een Europese terugwedstrijd. Zorgt AA Gent voor een primeur?

19:10 vooraf, 19 uur 10. Goede generale repetitie. Na vier speeldagen is Dinamo Kiev de Oekraïense klassementsaanvoerder. Het won afgelopen weekend met 0-4 bij FC Minaj en heeft dus - in tegenstelling tot AA Gent - een goede generale repetitie achter de rug. Dinamo Kiev heeft bovendien de goede vorm te pakken. Het verloor dit seizoen nog geen enkel officieel duel. Zo won het bijvoorbeeld ook de Oekraïense Supercup tegen Sjachtar Donetsk met 1-3.

Dinamo Kiev heeft bovendien de goede vorm te pakken. Het verloor dit seizoen nog geen enkel officieel duel. Zo won het bijvoorbeeld ook de Oekraïense Supercup tegen Sjachtar Donetsk met 1-3.

11:51 vooraf, 11 uur 51. De Champions League-droom is ingehaald door de realiteit. De vorm van Gent is niet goed, er zijn veel blessures, het probleem van de vele tegengoals is niet verholpen en mentaal is de groep momenteel ook niet sterk. Daar komt bij dat de tegenstander niet leuk is om tegen te voetballen. Ze laten jou de bal en zonder publiek moeten ze niemand vermaken. Kiev zal geen schoonheidsprijs claimen. Tom Boudeweel in Kiev.

11:49 vooraf, 11 uur 49. Ik kan me wel vinden in de uitspraak van manager Michel Louwagie, dat kwalificatie een klein mirakel zou zijn en een gelijkspel al een mooi resultaat. Elke vorm van positiviteit is momenteel een strohalm waar Gent zich aan moet vastklampen. Tom Boudeweel in Kiev.

11:48 vooraf, 11 uur 48. Sven Kums warmt op met de groep. Tom Boudeweel is voor Sporza in Kiev. De aanwezige journalisten mochten een kwartier de laatste training bijwonen maandagavond. Hij zag Sven Kums mee opwarmen met de groep. Tsjakvetadze warmde individueel op.

11:33 vooraf, 11 uur 33. Op website en radio. Kiev-Gent gaat van start om 21u. In dit artikel kunt u de actie volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is uiteraard ook van de partij. . Op website en radio Kiev-Gent gaat van start om 21u. In dit artikel kunt u de actie volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is uiteraard ook van de partij.

11:32 vooraf, 11 uur 32. Plastoen: "Er vol voor gaan". Voor Igor Plastoen is het een bijzondere verplaatsing naar zijn vaderland. "Ik ben heel blij om in mijn thuisland te zijn, maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het is een belangrijke partij waarin beide teams graag willen doorstoten. Kiev verkeert in een goede vorm, wij iets minder." "We verloren de heenmatch en vorig weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Kiev geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan."



"We verloren de heenmatch en vorig weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Kiev geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan."

11:29 vooraf, 11 uur 29. We zagen al in de heenwedstrijd dat Kiev kwaliteiten heeft, maar we weten ook hoe we met hen moeten omgaan. We hebben een plan klaar. Mentaal zijn we er klaar voor. De Champions League is een droom voor ons én voor de supporters. We gaan er alles doen om die droom te beleven. Met een gelijkspel zijn we niet tevreden. We komen naar hier om door te stoten, al is dat geen evidentie. Kiev speelt in een laag blok en ze zullen hun voorsprong verdedigen. Wij moeten vooral snel spelen en beweging in ons spel brengen. Trainer Wim De Decker.

18:38 vooraf, 18 uur 38. Zonder Odjidja, Jaremtsjoek en Bezoes. AA Gent is niet met een voltallige selectie naar Kiev afgereisd. Vadis Odjidja, Roman Jaremtsjoek en Roman Bezoes zijn er niet bij voor de terugmatch. Jaremtsjoek was voor de heenwedstrijd al geblesseerd, maar speelde toch met een inspuiting. De aanvaller wil dit keer geen risico nemen. Ook Odjidja is in Gent gebleven: hij sukkelt met een kuitblessure. Sinan Bolat en Roman Bezoes ontbreken door een schorsing.

Jaremtsjoek was voor de heenwedstrijd al geblesseerd, maar speelde toch met een inspuiting. De aanvaller wil dit keer geen risico nemen. Ook Odjidja is in Gent gebleven: hij sukkelt met een kuitblessure.

Sinan Bolat en Roman Bezoes ontbreken door een schorsing.

18:35 vooraf, 18 uur 35. Manager Michel Louwagie: "Er zijn veel zorgen". Manager Michel Louwagie: "Er zijn veel zorgen"

18:33 vooraf, 18 uur 33. De Decker: "Onze eigen wedstrijd spelen". De Decker: "Onze eigen wedstrijd spelen"

18:32 vooraf, 18 uur 32. Champions League De Champions League is veraf voor AA Gent

18:29 vooraf, 18 uur 29. AA Gent wacht zware taak in Oekraïne. AA Gent speelt dinsdagavond de terugmatch in de play-offs van de Champions League, met een ticket voor de groepsfase als inzet. Na het 1-2-verlies in Gent staan de Buffalo's wel voor een loodzware opdracht tegen Dinamo Kiev.

18:29 - Vooraf Vooraf, 18 uur 29

Opstelling Dinamo Kiev. Heorhiy Bushchan, Tomasz Kedziora, Illia Zabarnyi, Vitaliy Mikolenko, Oleksandr Karavaiev, Vitaliy Buyalskyy, Serhiy Sydorchuk, Nicholas Shaparenko, Gerson Rodrigues, Vladyslav Supriaha, Carlos De Pena Opstelling Dinamo Kiev Carlos De Pena, Vladyslav Supriaha, Gerson Rodrigues, Nicholas Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Vitaliy Buyalskyy, Oleksandr Karavaiev, Vitaliy Mikolenko, Illia Zabarnyi, Tomasz Kedziora, Heorhiy Bushchan

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Osman Bukari, Elisha Owusu, Tim Kleindienst, Niklas Dorsch, Dogbole Niangbo, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Laurent Depoitre, Dogbole Niangbo, Niklas Dorsch, Tim Kleindienst, Elisha Owusu, Osman Bukari, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Davy Roef