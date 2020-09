"Gent is naar Kiev gevlogen om door te stoten"

Voor Igor Plastoen is het een bijzondere verplaatsing naar zijn vaderland. "Ik ben heel blij om in mijn thuisland te zijn, maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het is een belangrijke partij waarin beide teams graag willen doorstoten. Kiev verkeert in een goede vorm, wij iets minder." "We verloren de heenmatch en vorig weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Kiev geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan."

vooraf, 11 uur 32. Plastoen: "Er vol voor gaan". Voor Igor Plastoen is het een bijzondere verplaatsing naar zijn vaderland. "Ik ben heel blij om in mijn thuisland te zijn, maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het is een belangrijke partij waarin beide teams graag willen doorstoten. Kiev verkeert in een goede vorm, wij iets minder." "We verloren de heenmatch en vorig weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Kiev geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan." .

11:29

vooraf, 11 uur 29. We zagen al in de heenwedstrijd dat Kiev kwaliteiten heeft, maar we weten ook hoe we met hen moeten omgaan. We hebben een plan klaar. Mentaal zijn we er klaar voor. De Champions League is een droom voor ons én voor de supporters. We gaan er alles doen om die droom te beleven. Met een gelijkspel zijn we niet tevreden. We komen naar hier om door te stoten, al is dat geen evidentie. Kiev speelt in een laag blok en ze zullen hun voorsprong verdedigen. Wij moeten vooral snel spelen en beweging in ons spel brengen. Trainer Wim De Decker.