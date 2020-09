"Gelijkspel zou al mooi zijn, Gent moet elke strohalm van positiviteit grijpen"

11:51 vooraf, 11 uur 51. De Champions League-droom is ingehaald door de realiteit. De vorm van Gent is niet goed, er zijn veel blessures, het probleem van de vele tegengoals is niet verholpen en mentaal is de groep momenteel ook niet sterk. Daar komt bij dat de tegenstander niet leuk is om tegen te voetballen. Ze laten jou de bal en zonder publiek moeten ze niemand vermaken. Kiev zal geen schoonheidsprijs claimen. Tom Boudeweel in Kiev. De Champions League-droom is ingehaald door de realiteit. De vorm van Gent is niet goed, er zijn veel blessures, het probleem van de vele tegengoals is niet verholpen en mentaal is de groep momenteel ook niet sterk. Daar komt bij dat de tegenstander niet leuk is om tegen te voetballen. Ze laten jou de bal en zonder publiek moeten ze niemand vermaken. Kiev zal geen schoonheidsprijs claimen. Tom Boudeweel in Kiev

11:49 vooraf, 11 uur 49. Ik kan me wel vinden in de uitspraak van manager Michel Louwagie, dat kwalificatie een klein mirakel zou zijn en een gelijkspel al een mooi resultaat. Elke vorm van positiviteit is momenteel een strohalm waar Gent zich aan moet vastklampen. Tom Boudeweel in Kiev. Ik kan me wel vinden in de uitspraak van manager Michel Louwagie, dat kwalificatie een klein mirakel zou zijn en een gelijkspel al een mooi resultaat. Elke vorm van positiviteit is momenteel een strohalm waar Gent zich aan moet vastklampen. Tom Boudeweel in Kiev

11:48 vooraf, 11 uur 48. Sven Kums warmt op met de groep. Tom Boudeweel is voor Sporza in Kiev. De aanwezige journalisten mochten een kwartier de laatste training bijwonen maandagavond. Hij zag Sven Kums mee opwarmen met de groep. Tsjakvetadze warmde individueel op. . Sven Kums warmt op met de groep Tom Boudeweel is voor Sporza in Kiev. De aanwezige journalisten mochten een kwartier de laatste training bijwonen maandagavond. Hij zag Sven Kums mee opwarmen met de groep. Tsjakvetadze warmde individueel op.

11:33 vooraf, 11 uur 33. Op website en radio. Kiev-Gent gaat van start om 21u. In dit artikel kunt u de actie volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is uiteraard ook van de partij. . Op website en radio Kiev-Gent gaat van start om 21u. In dit artikel kunt u de actie volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is uiteraard ook van de partij.

11:32 vooraf, 11 uur 32. Plastoen: "Er vol voor gaan". Voor Igor Plastoen is het een bijzondere verplaatsing naar zijn vaderland. "Ik ben heel blij om in mijn thuisland te zijn, maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het is een belangrijke partij waarin beide teams graag willen doorstoten. Kiev verkeert in een goede vorm, wij iets minder." "We verloren de heenmatch en vorig weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Kiev geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan." . Plastoen: "Er vol voor gaan" Voor Igor Plastoen is het een bijzondere verplaatsing naar zijn vaderland. "Ik ben heel blij om in mijn thuisland te zijn, maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het is een belangrijke partij waarin beide teams graag willen doorstoten. Kiev verkeert in een goede vorm, wij iets minder."



"We verloren de heenmatch en vorig weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Kiev geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan."

11:29 vooraf, 11 uur 29. We zagen al in de heenwedstrijd dat Kiev kwaliteiten heeft, maar we weten ook hoe we met hen moeten omgaan. We hebben een plan klaar. Mentaal zijn we er klaar voor. De Champions League is een droom voor ons én voor de supporters. We gaan er alles doen om die droom te beleven. Met een gelijkspel zijn we niet tevreden. We komen naar hier om door te stoten, al is dat geen evidentie. Kiev speelt in een laag blok en ze zullen hun voorsprong verdedigen. Wij moeten vooral snel spelen en beweging in ons spel brengen. Trainer Wim De Decker. We zagen al in de heenwedstrijd dat Kiev kwaliteiten heeft, maar we weten ook hoe we met hen moeten omgaan. We hebben een plan klaar. Mentaal zijn we er klaar voor. De Champions League is een droom voor ons én voor de supporters. We gaan er alles doen om die droom te beleven. Met een gelijkspel zijn we niet tevreden. We komen naar hier om door te stoten, al is dat geen evidentie. Kiev speelt in een laag blok en ze zullen hun voorsprong verdedigen. Wij moeten vooral snel spelen en beweging in ons spel brengen. Trainer Wim De Decker

29-09-2020 29-09-2020.

18:38 vooraf, 18 uur 38. Zonder Odjidja, Jaremtsjoek en Bezoes. AA Gent is niet met een voltallige selectie naar Kiev afgereisd. Vadis Odjidja, Roman Jaremtsjoek en Roman Bezoes zijn er niet bij voor de terugmatch. Jaremtsjoek was voor de heenwedstrijd al geblesseerd, maar speelde toch met een inspuiting. De aanvaller wil dit keer geen risico nemen. Ook Odjidja is in Gent gebleven: hij sukkelt met een kuitblessure. Sinan Bolat en Roman Bezoes ontbreken door een schorsing. . Zonder Odjidja, Jaremtsjoek en Bezoes AA Gent is niet met een voltallige selectie naar Kiev afgereisd. Vadis Odjidja, Roman Jaremtsjoek en Roman Bezoes zijn er niet bij voor de terugmatch.

Jaremtsjoek was voor de heenwedstrijd al geblesseerd, maar speelde toch met een inspuiting. De aanvaller wil dit keer geen risico nemen. Ook Odjidja is in Gent gebleven: hij sukkelt met een kuitblessure.

Sinan Bolat en Roman Bezoes ontbreken door een schorsing.

18:36 vooraf, 18 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:35 vooraf, 18 uur 35. Manager Michel Louwagie: "Er zijn veel zorgen". Manager Michel Louwagie: "Er zijn veel zorgen"