Vriend van Bölöni wil met Kiev voorbij AA Gent: "Ze staan weer op rails"

23:15 vooraf, 23 uur 15. Roemeense coach Lucescu: "Duel tegen vriend Bölöni was mooi geweest".

Wim De Decker nam over en won 2 keer: tegen Rapid Wien en op Moeskroen, het herstel lijkt ingezet. Dat meent ook Lucescu: "Gent heeft een goeie ploeg, die door een moeilijke tijd is gegaan. Ze zijn tot slot 2 keer van trainer moeten veranderen."

"Het bestuur had belangrijke spelers verkocht en dan is het voor een trainer niet simpel om een ploeg te bouwen. Ze waren dan ook niet goed begonnen aan de competitie, maar 2 zeges hebben de ploeg weer op de rails gezet."

"Een duel tegen Bölöni was mooi geweest: als voetballer heb ik nog tegen hem gespeeld, daarna werd ik zijn trainer en nog later werden we concurrenten als trainers. Intussen zijn we altijd vrienden gebleven. Hij is een uitstekende trainer, die overal successen heeft geboekt, ook hier in België."

23:14 vooraf, 23 uur 14. Lucescu is een toptrainer met 33 prijzen en 103 CL-duels.

Toen Lucescu afgelopen zomer werd binnengehaald als coach, riep het supporterslegioen dan ook meteen om zijn ontslag. De Roemeen diende dat ook in, maar Dinamo-voorzitter en -eigenaar Igor Soerkis wist hem te overhalen om toch te blijven.

De hoofdopdracht dit seizoen: de groepsfase van de Champions League halen, voor het eerst in vijf jaar. Met Lucescu hebben ze daarvoor de ideale man in huis. De Roemeen heeft 103 groepswedstrijden in de Champions League op de teller, enkel Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, José Mourinho en Pep Guardiola doen beter.

Hij moet dus wel nog voorbij AA Gent in de laatste voorronde. "Onze geheimen gaan we hier alleszins niet verklappen. Ik bereid mijn ploeg voor op alle mogelijke situaties. Ik wil strijdliust zien, ons spel opleggen en pas nadien gaan we voor een resultaat."

23:14 vooraf, 23 uur 14. Ik ben al 50 jaar trainer. Uiteindelijk is het de passie die overblijft. Ik heb een jaar thuisgezeten, maar dat beviel me niet. Het leven is al kort genoeg en voetbal kan het leven verlengen. Daarnaast heb ik nood aan adrenaline. Mircea Lucescu (Din.Kiev).

23:08 vooraf, 23 uur 08. Dubbele clash met Dinamo Kiev voor CL-ticket. AA Gent ontdeed zich vorige week in 1 match van Rapid Wien, in de barrage van de Champions League moet het heen en terug aan de bak tegen Dinamo Kiev. Gent ontvangt de Oekraïners eerst in de Ghelamco Arena, volgende week is de return. De winnaar van het barrageduel krijgt een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal, de verliezer mag naar de groepsfase van de Europa League.