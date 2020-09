LIVE: AA Gent slikt nog een doelpunt van Dinamo Kiev in voorronde Champions League

83' tweede helft, minuut 83. Bij deze stand zal AA Gent volgende week twee keer moeten scoren in Kiev, zonder een tegendoelpunt te slikken. Als dat niet lukt wacht een najaar in de Europa League. . Bij deze stand zal AA Gent volgende week twee keer moeten scoren in Kiev, zonder een tegendoelpunt te slikken.

Als dat niet lukt wacht een najaar in de Europa League.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Dinamo Kiev, Volodymir Shepelev erin, Nicholas Shaparenko eruit wissel Nicholas Shaparenko Volodymir Shepelev

80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Carlos De Pena van Dinamo Kiev. 1, 2. goal KAA Gent Dinamo Kiev 1 2

79' tweede helft, minuut 79. 1-2: door de benen van Roef. De bal valt goed voor De Pena en die ziet dat de deur openstaat bij Roef. De doelman krijgt het leer door z'n benen. Niet onverdiend, want na de rust domineert en controleert Dinamo Kiev. . 1-2: door de benen van Roef De bal valt goed voor De Pena en die ziet dat de deur openstaat bij Roef. De doelman krijgt het leer door z'n benen.

Niet onverdiend, want na de rust domineert en controleert Dinamo Kiev.

78' tweede helft, minuut 78.

77' tweede helft, minuut 77. Vorig week tegen Rapid Wien (2-1) wist AA Gent nog te scoren na de rust. Dat lijkt er vanavond niet meer in te zitten. . Vorig week tegen Rapid Wien (2-1) wist AA Gent nog te scoren na de rust. Dat lijkt er vanavond niet meer in te zitten.

73' tweede helft, minuut 73. De 1-1 verdedigen is nu waar het om draait bij AA Gent. Aanvaller Depoitre moet van het veld voor de verdediger Mohammadi. . De 1-1 verdedigen is nu waar het om draait bij AA Gent. Aanvaller Depoitre moet van het veld voor de verdediger Mohammadi.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAA Gent, Milad Mohammadi erin, Laurent Depoitre eruit wissel Laurent Depoitre Milad Mohammadi

68' Roef met de vuisten. Boejalsky treft vanuit een hoek de vuisten van Roef. Met nog goed 20 minuten op de klok blijft er 1-1 op het bord staan. . tweede helft, minuut 68. Roef met de vuisten Boejalsky treft vanuit een hoek de vuisten van Roef. Met nog goed 20 minuten op de klok blijft er 1-1 op het bord staan.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Dinamo Kiev, Benjamin Verbic erin, Vladyslav Supriaha eruit wissel Vladyslav Supriaha Benjamin Verbic

66' tweede helft, minuut 66. Na goed samenspel met Botaka haalt Castro-Montes de achterlijn. De Belg met Spaanse roots haalt de achterlijn, maar daar is de hoek te scherp. Dit was de gevaarlijkste actie van Gent tot nu toe in de tweede helft. . Na goed samenspel met Botaka haalt Castro-Montes de achterlijn. De Belg met Spaanse roots haalt de achterlijn, maar daar is de hoek te scherp.

Dit was de gevaarlijkste actie van Gent tot nu toe in de tweede helft.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij KAA Gent, Jordan Botaka erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Jordan Botaka

62' Roef klemvast. Tsygankov laat een eerste keer zijn traptechniek zien. Roef is niet onder de indruk. Hij heeft de bal klemvast. . tweede helft, minuut 62. Roef klemvast Tsygankov laat een eerste keer zijn traptechniek zien. Roef is niet onder de indruk. Hij heeft de bal klemvast.

62' tweede helft, minuut 62. Wim De Decker roept Vadis Odjidja naar de kant. Kan hij nog geen 90 minuten voetballen naar zijn blessure? Of wil de coach nog een uitsluiting voorkomen? . Wim De Decker roept Vadis Odjidja naar de kant. Kan hij nog geen 90 minuten voetballen naar zijn blessure? Of wil de coach nog een uitsluiting voorkomen?

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Dinamo Kiev, Viktor Tsyhankov erin, Gerson Rodrigues eruit wissel Gerson Rodrigues Viktor Tsyhankov

59' tweede helft, minuut 59. Dinamo Kiev brengt een gevaarlijk wapen in. De 22-jarige rechtsback Tsygankov heeft één grote specialiteit: scoren als invaller. Slaat hij Gent tegen het canvas? . Dinamo Kiev brengt een gevaarlijk wapen in. De 22-jarige rechtsback Tsygankov heeft één grote specialiteit: scoren als invaller. Slaat hij Gent tegen het canvas?

57' tweede helft, minuut 57.

57' tweede helft, minuut 57. Ook Odjidja krijgt een kaart te zien van de scheidsrechter. De Pena lacht in zijn vuistje. Met een Zuid-Amerikaans theaterstukje heeft hij Odjidja liggen. . Ook Odjidja krijgt een kaart te zien van de scheidsrechter. De Pena lacht in zijn vuistje. Met een Zuid-Amerikaans theaterstukje heeft hij Odjidja liggen.

57' Gele kaart voor Vadis Odjidja Ofoe van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 57 Vadis Odjidja Ofoe KAA Gent

55' tweede helft, minuut 55. Rood voor Bezoes. Ai, Bezoes krijgt in enkele minuten twee keer geel. Twee keer kwam hij te laat met z'n tackle. Gent moet met z'n tienen voort. . Rood voor Bezoes Ai, Bezoes krijgt in enkele minuten twee keer geel. Twee keer kwam hij te laat met z'n tackle. Gent moet met z'n tienen voort.





54' Tweede gele kaart voor Roman Bezoes van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 54 Roman Bezoes KAA Gent

51' Gele kaart voor Roman Bezoes van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 51 Roman Bezoes KAA Gent

48' tweede helft, minuut 48. Plastoen speelt de bal kwijt aan Soeprjacha, Ngadeu lost het op voor de thuisploeg. . Plastoen speelt de bal kwijt aan Soeprjacha, Ngadeu lost het op voor de thuisploeg.

46' tweede helft, minuut 46. AA Gent trapt de match weer op gang. . AA Gent trapt de match weer op gang.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:00 rust, 22 uur . Doelpuntenmaker Tim Kleindienst speelt zijn eerste seizoen voor AA Gent. Vanavond maakte hij zijn eerste voor de Belgische club. . Doelpuntenmaker Tim Kleindienst speelt zijn eerste seizoen voor AA Gent. Vanavond maakte hij zijn eerste voor de Belgische club.

21:52 rust, 21 uur 52. Het zal beter moeten. Voor de rust was het te saai, te eentonig en zagen we te weinig ritme. Eddy Snelders (Sporza op Radio 1). Het zal beter moeten. Voor de rust was het te saai, te eentonig en zagen we te weinig ritme. Eddy Snelders (Sporza op Radio 1)

21:49 rust, 21 uur 49. Rust: 1-1. Tijd voor droge kleren in Gent. De thuisploeg maakte het zichzelf moeilijk door al snel een tegendoelpunt weg te geven. De verdediging stond te slapen toen Soeprjacha de 0-1 mocht binnentikken. Pas na een halfuur kon Gent een vuist maken. Bezoes draaide goed weg en verraste Boesjtsjan bijna met een schot. Even later ging de doelman van Kiev in de fout toen hij te snel uitkwam op een hoekschop van Dorsch. Kleindienst maalde er niet om en kopte de 1-1 binnen. . Rust: 1-1 Tijd voor droge kleren in Gent. De thuisploeg maakte het zichzelf moeilijk door al snel een tegendoelpunt weg te geven. De verdediging stond te slapen toen Soeprjacha de 0-1 mocht binnentikken.

Pas na een halfuur kon Gent een vuist maken. Bezoes draaide goed weg en verraste Boesjtsjan bijna met een schot. Even later ging de doelman van Kiev in de fout toen hij te snel uitkwam op een hoekschop van Dorsch. Kleindienst maalde er niet om en kopte de 1-1 binnen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44.

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Tim Kleindienst van KAA Gent. 1, 1. goal KAA Gent Dinamo Kiev 1 1

40' eerste helft, minuut 40. 1-1: doelpunt van Duitse makelij. De Duitser Tim Kleindienst zet AA Gent op gelijke hoogte. Hij kopt een goed ingesneden hoekschop binnen. Dat de doelman van Kiev te snel uitkomt, zal Kleindienst worst wezen. De corner was trouwens ook van een Duitser. Niklas Dorsch draaide hem voor doel. . 1-1: doelpunt van Duitse makelij De Duitser Tim Kleindienst zet AA Gent op gelijke hoogte. Hij kopt een goed ingesneden hoekschop binnen. Dat de doelman van Kiev te snel uitkomt, zal Kleindienst worst wezen.

De corner was trouwens ook van een Duitser. Niklas Dorsch draaide hem voor doel.

39' eerste helft, minuut 39. Daar is Bezoes nog een keer. Hij legt de bal op het hoofd van Odjidja. De nummer 8 kopt hoog over. . Daar is Bezoes nog een keer. Hij legt de bal op het hoofd van Odjidja. De nummer 8 kopt hoog over.

35' eerste helft, minuut 35. Eerste echte poging van Gent. Daar is de eerste trap op doel van AA Gent. Bezoes draait weg en knalt, Boesjtsjan moet zich inspannen om de bal te controleren. . Eerste echte poging van Gent Daar is de eerste trap op doel van AA Gent. Bezoes draait weg en knalt, Boesjtsjan moet zich inspannen om de bal te controleren.

33' eerste helft, minuut 33. Ngadeu probeert op goed geluk Depoitre aan te spelen, maar de hoge bal zal hem niet bereiken. Hij wordt in de tang genomen door twee verdedigers van Dinamo Kiev. . Ngadeu probeert op goed geluk Depoitre aan te spelen, maar de hoge bal zal hem niet bereiken. Hij wordt in de tang genomen door twee verdedigers van Dinamo Kiev.

32' Gele kaart voor Gerson Rodrigues van Dinamo Kiev tijdens eerste helft, minuut 32 Gerson Rodrigues Dinamo Kiev

30' eerste helft, minuut 30. AA Gent is nog geen enkele keer gevaarlijk geweest. Tom Boudeweel (Sporza op Radio 1). AA Gent is nog geen enkele keer gevaarlijk geweest. Tom Boudeweel (Sporza op Radio 1)

27' Roef pakt. Sjaparenko en De Pena willen allebei een vrijschop nemen. Na een spelletje schaar-steen-papier (of blad-steen-schaar als u dat liever hoort) wint de laatste. Hij trapt binnen handbereik van Davy Roef. . eerste helft, minuut 27. Roef pakt Sjaparenko en De Pena willen allebei een vrijschop nemen. Na een spelletje schaar-steen-papier (of blad-steen-schaar als u dat liever hoort) wint de laatste. Hij trapt binnen handbereik van Davy Roef.

26' eerste helft, minuut 26. Vervanging bij KAA Gent, Tim Kleindienst erin, Roman Jaremtsjoek eruit wissel Roman Jaremtsjoek Tim Kleindienst

25' eerste helft, minuut 25.

24' eerste helft, minuut 24.

22' eerste helft, minuut 22. Onfortuinlijke Jaremtsjoek. Nog een domper voor AA Gent: Roman Jaremtsjoek kan niet voort. De jeugdspeler van Dinamo Kiev moet geblesseerd naar de kant en haast zich naar de kleedkamers. De Duitser Tim Kleindienst komt de Oekraïner vervangen. . Onfortuinlijke Jaremtsjoek Nog een domper voor AA Gent: Roman Jaremtsjoek kan niet voort. De jeugdspeler van Dinamo Kiev moet geblesseerd naar de kant en haast zich naar de kleedkamers.

De Duitser Tim Kleindienst komt de Oekraïner vervangen.

21' eerste helft, minuut 21. Het is flink aan het gieten in de Ghelamco Arena. Kiev-trainer Lucescu deinst er niet voor terug. De 75-jarige man coacht met een handdoek op zijn hoofd. . Het is flink aan het gieten in de Ghelamco Arena. Kiev-trainer Lucescu deinst er niet voor terug. De 75-jarige man coacht met een handdoek op zijn hoofd.

20' eerste helft, minuut 20. Dit is ideaal voor Dinamo Kiev. Zij zitten in een comfortabele zetel. Eddy Snelders (Sporza op Radio 1). Dit is ideaal voor Dinamo Kiev. Zij zitten in een comfortabele zetel. Eddy Snelders (Sporza op Radio 1)

17' eerste helft, minuut 17. Het gevaar komt uit Oekraïne. Dinamo Kiev lijkt thuis te spelen en dicteert de wet. De bezoekers tikken rustig rond en proberen dan met een flukse versnelling Gent te verschalken. . Het gevaar komt uit Oekraïne. Dinamo Kiev lijkt thuis te spelen en dicteert de wet. De bezoekers tikken rustig rond en proberen dan met een flukse versnelling Gent te verschalken.

Ook geluidsbanden horen? Luister naar Sporza op Radio 1 met het commentaar van Tom Boudeweel en Eddy Snelders.

14' eerste helft, minuut 14.

14' Gele kaart voor Núrio van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 14 Núrio KAA Gent

13' eerste helft, minuut 13. Odjidja prikt tegen met een voorzet. Kiev-doelman Boesjtsjan maakt er een boksbal van. . Odjidja prikt tegen met een voorzet. Kiev-doelman Boesjtsjan maakt er een boksbal van.

10' eerste helft, minuut 10. 3 à 4 spelers stonden erbij en keken ernaar. Eddy Snelders (Sporza op Radio 1). 3 à 4 spelers stonden erbij en keken ernaar. Eddy Snelders (Sporza op Radio 1)

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Vladyslav Supriaha van Dinamo Kiev. 0, 1. goal KAA Gent Dinamo Kiev 0 1

8' eerste helft, minuut 8.

8' Buitenspel? Neen, toch niet: 0-1. Na een actie op links heeft Soeprjacha de bal maar binnen te tikken. De lijnrechter vlagt de actie af, maar de man wordt terecht gecorrigeerd. Dit was een weggever van AA Gent. De verdediging gaf niet thuis. . eerste helft, minuut 8. Buitenspel? Neen, toch niet: 0-1 Na een actie op links heeft Soeprjacha de bal maar binnen te tikken. De lijnrechter vlagt de actie af, maar de man wordt terecht gecorrigeerd.

Dit was een weggever van AA Gent. De verdediging gaf niet thuis.

5' eerste helft, minuut 5. Roef krijgt de bal nog een keer te zien. Deze keer plukt hij een voorzet uit de lucht. . Roef krijgt de bal nog een keer te zien. Deze keer plukt hij een voorzet uit de lucht.

3' eerste helft, minuut 3. Het eerste schot komt van de bezoekers. Soeprjacha neemt Roef onder vuur. De goalie van Gent heeft er geen moeite mee. . Het eerste schot komt van de bezoekers. Soeprjacha neemt Roef onder vuur. De goalie van Gent heeft er geen moeite mee.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Roemeense referee fluit de wedstrijd op gang. AA Gent speelt in het blauw, Dinamo Kiev in het wit. . Aftrap De Roemeense referee fluit de wedstrijd op gang. AA Gent speelt in het blauw, Dinamo Kiev in het wit.

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:55 vooraf, 20 uur 55. Nog 5 minuten en we beginnen eraan. De spelers stappen het terrein op in een lege Ghelamco Arena. Dat laat de UEFA nog niet toe. Jammer, want de prachtige Champions League-hymne schalt door het stadion. . Nog 5 minuten en we beginnen eraan. De spelers stappen het terrein op in een lege Ghelamco Arena. Dat laat de UEFA nog niet toe.

Jammer, want de prachtige Champions League-hymne schalt door het stadion.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Dit is een ontmoeting over twee wedstrijden, daarom verwacht ik vanavond een vrij gesloten match. AA Gent-coach Wim De Decker blikt vooruit bij Proximus Sports. Dit is een ontmoeting over twee wedstrijden, daarom verwacht ik vanavond een vrij gesloten match. AA Gent-coach Wim De Decker blikt vooruit bij Proximus Sports

20:46 vooraf, 20 uur 46. Vorig jaar hield Club Brugge Dinamo Kiev uit de groepsfase. Dinamo Kiev heeft geen goeie herinneringen aan België. Vorig jaar sneuvelde het in de laatste voorrondes tegen Club Brugge. In Jan Breydel scoorde Vanaken vanaf de stip (1-0), in Kiev maakten Deli, Vormer en Openda de doelpunten (3-3). . Vorig jaar hield Club Brugge Dinamo Kiev uit de groepsfase Dinamo Kiev heeft geen goeie herinneringen aan België. Vorig jaar sneuvelde het in de laatste voorrondes tegen Club Brugge. In Jan Breydel scoorde Vanaken vanaf de stip (1-0), in Kiev maakten Deli, Vormer en Openda de doelpunten (3-3).

20:46 vooraf, 20 uur 46. Champions League Club Brugge stoot door naar de play-offs na zenuwslopende avond in Kiev

20:35 vooraf, 20 uur 35. De Roemeen Ovidiu Hategan is door de Europese voetbalbond UEFA aangesteld om de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena te leiden. De 40-jarige scheidsrechter heeft 12 jaar internationale ervaring op de teller en floot eerder al 3 interlands van de Rode Duivels: het EK-kwalificatieduel tegen Rusland van vorig jaar (3-1), het oefenduel tegen Costa Rica in de aanloop naar het WK van 2018 (4-1) en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in 2015 (5-0). . De Roemeen Ovidiu Hategan is door de Europese voetbalbond UEFA aangesteld om de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena te leiden.

De 40-jarige scheidsrechter heeft 12 jaar internationale ervaring op de teller en floot eerder al 3 interlands van de Rode Duivels: het EK-kwalificatieduel tegen Rusland van vorig jaar (3-1), het oefenduel tegen Costa Rica in de aanloop naar het WK van 2018 (4-1) en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in 2015 (5-0).

20:26 vooraf, 20 uur 26. Gent met 3 Oekraïners. Wat we u nog kunnen vertellen over AA Gent vanavond: de Belgische vicekampioen stelt twee Oekraïners op. Roman Bezoes stond nog op de loonlijst van Dinamo Kiev, Roma Jaremtsjoek komt zelfs uit de jeugd van de club. Igor Plastoen speelde in eigen land nooit voor Dinamo, maar voor stadsgenoot Obolon. De verdediger neemt vanavond de plaats in van Dino Arslanagic. . Gent met 3 Oekraïners Wat we u nog kunnen vertellen over AA Gent vanavond: de Belgische vicekampioen stelt twee Oekraïners op. Roman Bezoes stond nog op de loonlijst van Dinamo Kiev, Roma Jaremtsjoek komt zelfs uit de jeugd van de club.

Igor Plastoen speelde in eigen land nooit voor Dinamo, maar voor stadsgenoot Obolon. De verdediger neemt vanavond de plaats in van Dino Arslanagic.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Toptalent Dinamo begint op de bank. Bij de tegenstander uit de Oekraïense hoofdstad komen de verwachte namen aan de aftrap. Dat betekent geen basisplaats voor het blessuregevoelige toptalent Viktor Tsygankov. De rechtsbuiten begint op de bank. Staan wel tussen de lijnen: aanvaller Rodrigues en nummer 10 Sjaparenko. Zij maakten vorige week de doelpunten tegen AZ (2-0). . Toptalent Dinamo begint op de bank Bij de tegenstander uit de Oekraïense hoofdstad komen de verwachte namen aan de aftrap. Dat betekent geen basisplaats voor het blessuregevoelige toptalent Viktor Tsygankov. De rechtsbuiten begint op de bank.

Staan wel tussen de lijnen: aanvaller Rodrigues en nummer 10 Sjaparenko. Zij maakten vorige week de doelpunten tegen AZ (2-0).

20:10 vooraf, 20 uur 10. Odjidja speelt, Kums niet. Sven Kums is niet speelklaar geraakt bij AA Gent voor de heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev. De voormalige Gouden Schoen sukkelt met een kuitblessure en zit zelfs niet op de bank. Aanvoerder Vadis Odjidja staat voor de eerste keer aan de aftrap sinds zijn knieperikelen en coronabesmetting. Vorig weekend speelde hij een uur mee tegen Moeskroen (1-0). Odjidja viel toen in voor de geblesseerde Kums. . Odjidja speelt, Kums niet Sven Kums is niet speelklaar geraakt bij AA Gent voor de heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev. De voormalige Gouden Schoen sukkelt met een kuitblessure en zit zelfs niet op de bank.

Aanvoerder Vadis Odjidja staat voor de eerste keer aan de aftrap sinds zijn knieperikelen en coronabesmetting. Vorig weekend speelde hij een uur mee tegen Moeskroen (1-0). Odjidja viel toen in voor de geblesseerde Kums.



09:50 vooraf, 09 uur 50. Roemeense coach Lucescu: "Duel tegen vriend Bölöni was mooi geweest". Tot vorige week had Mircea Lucescu, de 75-jarige bekende Roemeense coach, voor ogen dat hij bij AA Gent tegen zijn landgenoot Laszlo Bölöni zou duelleren. Na amper 25 dagen werd die evenwel de deur gewezen. Wim De Decker nam over en won 2 keer: tegen Rapid Wien en op Moeskroen, het herstel lijkt ingezet. Dat meent ook Lucescu: "Gent heeft een goeie ploeg, die door een moeilijke tijd is gegaan. Ze zijn tot slot 2 keer van trainer moeten veranderen." "Het bestuur had belangrijke spelers verkocht en dan is het voor een trainer niet simpel om een ploeg te bouwen. Ze waren dan ook niet goed begonnen aan de competitie, maar 2 zeges hebben de ploeg weer op de rails gezet." "Een duel tegen Bölöni was mooi geweest: als voetballer heb ik nog tegen hem gespeeld, daarna werd ik zijn trainer en nog later werden we concurrenten als trainers. Intussen zijn we altijd vrienden gebleven. Hij is een uitstekende trainer, die overal successen heeft geboekt, ook hier in België." . Roemeense coach Lucescu: "Duel tegen vriend Bölöni was mooi geweest" Tot vorige week had Mircea Lucescu, de 75-jarige bekende Roemeense coach, voor ogen dat hij bij AA Gent tegen zijn landgenoot Laszlo Bölöni zou duelleren. Na amper 25 dagen werd die evenwel de deur gewezen.

Wim De Decker nam over en won 2 keer: tegen Rapid Wien en op Moeskroen, het herstel lijkt ingezet. Dat meent ook Lucescu: "Gent heeft een goeie ploeg, die door een moeilijke tijd is gegaan. Ze zijn tot slot 2 keer van trainer moeten veranderen."

"Het bestuur had belangrijke spelers verkocht en dan is het voor een trainer niet simpel om een ploeg te bouwen. Ze waren dan ook niet goed begonnen aan de competitie, maar 2 zeges hebben de ploeg weer op de rails gezet."

"Een duel tegen Bölöni was mooi geweest: als voetballer heb ik nog tegen hem gespeeld, daarna werd ik zijn trainer en nog later werden we concurrenten als trainers. Intussen zijn we altijd vrienden gebleven. Hij is een uitstekende trainer, die overal successen heeft geboekt, ook hier in België."

09:44 vooraf, 09 uur 44. Lucescu is een toptrainer met 33 prijzen en 103 CL-duels. Er zijn weinig trainers van wie de prijzenkast zo goed gevuld is als die van Lucescu. 33 prijzen op het allerhoogste niveau. Pikant detail: 22 van die prijzen behaalde hij als coach van Sjachtar Donetsk, de gezworen aartsvijand van de traditieclub uit de hoofdstad. Toen Lucescu afgelopen zomer werd binnengehaald als coach, riep het supporterslegioen dan ook meteen om zijn ontslag. De Roemeen diende dat ook in, maar Dinamo-voorzitter en -eigenaar Igor Soerkis wist hem te overhalen om toch te blijven. De hoofdopdracht dit seizoen: de groepsfase van de Champions League halen, voor het eerst in vijf jaar. Met Lucescu hebben ze daarvoor de ideale man in huis. De Roemeen heeft 103 groepswedstrijden in de Champions League op de teller, enkel Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, José Mourinho en Pep Guardiola doen beter. Hij moet dus wel nog voorbij AA Gent in de laatste voorronde. "Onze geheimen gaan we hier alleszins niet verklappen. Ik bereid mijn ploeg voor op alle mogelijke situaties. Ik wil strijdliust zien, ons spel opleggen en pas nadien gaan we voor een resultaat." . Lucescu is een toptrainer met 33 prijzen en 103 CL-duels Er zijn weinig trainers van wie de prijzenkast zo goed gevuld is als die van Lucescu. 33 prijzen op het allerhoogste niveau. Pikant detail: 22 van die prijzen behaalde hij als coach van Sjachtar Donetsk, de gezworen aartsvijand van de traditieclub uit de hoofdstad.

Toen Lucescu afgelopen zomer werd binnengehaald als coach, riep het supporterslegioen dan ook meteen om zijn ontslag. De Roemeen diende dat ook in, maar Dinamo-voorzitter en -eigenaar Igor Soerkis wist hem te overhalen om toch te blijven.

De hoofdopdracht dit seizoen: de groepsfase van de Champions League halen, voor het eerst in vijf jaar. Met Lucescu hebben ze daarvoor de ideale man in huis. De Roemeen heeft 103 groepswedstrijden in de Champions League op de teller, enkel Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, José Mourinho en Pep Guardiola doen beter.

Hij moet dus wel nog voorbij AA Gent in de laatste voorronde. "Onze geheimen gaan we hier alleszins niet verklappen. Ik bereid mijn ploeg voor op alle mogelijke situaties. Ik wil strijdliust zien, ons spel opleggen en pas nadien gaan we voor een resultaat."

09:44 vooraf, 09 uur 44. Ik ben al 50 jaar trainer. Uiteindelijk is het de passie die overblijft. Ik heb een jaar thuisgezeten, maar dat beviel me niet. Het leven is al kort genoeg en voetbal kan het leven verlengen. Daarnaast heb ik nood aan adrenaline. Mircea Lucescu (Din.Kiev). Ik ben al 50 jaar trainer. Uiteindelijk is het de passie die overblijft. Ik heb een jaar thuisgezeten, maar dat beviel me niet. Het leven is al kort genoeg en voetbal kan het leven verlengen. Daarnaast heb ik nood aan adrenaline. Mircea Lucescu (Din.Kiev)

09:08 vooraf, 09 uur 08. Dubbele clash met Dinamo Kiev voor CL-ticket. AA Gent ontdeed zich vorige week in 1 match van Rapid Wien, in de barrage van de Champions League moet het heen en terug aan de bak tegen Dinamo Kiev. Gent ontvangt de Oekraïners eerst in de Ghelamco Arena, volgende week is de return. De winnaar van het barrageduel krijgt een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal, de verliezer mag naar de groepsfase van de Europa League. . Dubbele clash met Dinamo Kiev voor CL-ticket AA Gent ontdeed zich vorige week in 1 match van Rapid Wien, in de barrage van de Champions League moet het heen en terug aan de bak tegen Dinamo Kiev. Gent ontvangt de Oekraïners eerst in de Ghelamco Arena, volgende week is de return. De winnaar van het barrageduel krijgt een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal, de verliezer mag naar de groepsfase van de Europa League.

09:08 - Vooraf Vooraf, 09 uur 08

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Roman Bezoes, Elisha Owusu, Roman Jaremtsjoek, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Laurent Depoitre, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Roman Jaremtsjoek, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Alessio Castro-Montes, Davy Roef

Opstelling Dinamo Kiev. Heorhiy Bushchan, Tomasz Kedziora, Illia Zabarnyi, Vitaliy Mikolenko, Oleksandr Karavaiev, Nicholas Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Vitaliy Buyalskyy, Gerson Rodrigues, Vladyslav Supriaha, Carlos De Pena Opstelling Dinamo Kiev Carlos De Pena, Vladyslav Supriaha, Gerson Rodrigues, Vitaliy Buyalskyy, Serhiy Sydorchuk, Nicholas Shaparenko, Oleksandr Karavaiev, Vitaliy Mikolenko, Illia Zabarnyi, Tomasz Kedziora, Heorhiy Bushchan