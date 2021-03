Real Madrid komt niet meer in de problemen tegen Atalanta

Real Madrid - Atalanta in een notendop:

Blunder Sportiello doet Atalanta de das om

Na de 0-1-nederlaag in Bergamo stond Atalanta voor een lastige opdracht, maar de Italiaanse club was duidelijk niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. De bezoekers moesten scoren en na amper 3 minuten was het al bijna zover. Op een uitstekende voorzet van Muriel mikte Gosens van dichtbij op Courtois.

De toon was gezet, want een gretig Atalanta bleef voluit voor de aanval kiezen. Maar zo dicht als Gosens kwamen de bezoekers niet meer bij een doelpunt. Een afwachtend Real kwam pas rond het halfuur eens piepen. Na een knappe één-twee met Benzema kon Vinicius uithalen, maar Djimsiti gooide zich nog net voor de bal.

Niet veel later sloeg de tot dan toe werkloze Sportiello plots aan het klungelen. De Atalanta-doelman leverde de bal zomaar in bij Modric en die zette Benzema op weg naar één van zijn makkelijkste CL-goals. Een doelpunt met een grote strik rond, met de rust in zicht zat Real plots in een zetel.