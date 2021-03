Doet Real Madrid blessurezorgen van Hazard tegen Atalanta vergeten?

15:15

vooraf, 15 uur 15. Heeft Atalanta met 11 man wel iets in de pap te brokken? Real Madrid gaat de terugwedstrijd tegen Atalanta met een 1-0-voorsprong in. De ploeg van Zidane miste nochtans een pak sleutelspelers toen het in februari naar Atalanta trok. Benzema, Ramos en Hazard waren enkele belangrijke namen op de afwezigheidslijst. Gelukkig stak Atalanta-verdediger Freuler Thibaut Courtois en co een handje toe. Na 17 minuten haalde hij Mendy neer. Atalanta moest met z'n tienen voort. Real nam de wedstrijd in handen en kwam niet meer in gevaar. Mendy wachtte wel tot minuut 86 om Atlanta de doodsteek toe te dienen. Atalanta is gebrand op revanche. Als de mannen van Gasperini vanavond winnen, staan ze voor het 2e jaar op rij in de kwartfinale. Real Madrid kan opnieuw rekenen op Benzema en Ramos, Eden Hazard is er niet bij vanwege een nieuwe blessure. .