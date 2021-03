PSG-fans jagen Barcelona-spelers op stang met vuurwerk

vooraf, 18 uur 18. PSG-fans verstoren nachtrust Barcelona. Zijn de Barcelona-spelers wel uitgeslapen? Vannacht om 4u werden ze opgeschrikt door vuurwerk in de buurt van hun hotel. Enkele PSG-supporters wilden de nachtrust van hun tegenstander verstoren. Naar verluidt zou een fan ook het brandalarm hebben laten afgaan in het hotel. .

11:11

vooraf, 11 uur 11. Nieuwe remontada? Of roemloos naar de uitgang? Barcelona staat voor de loodzware opdracht om een 4-1-nederlaag op te halen in Parijs. 4 jaar geleden toverden Messi en co met een remontada: na een 4-0-nederlaag won Barça met 6-1. Of dat nog een keer lukt, komt u woensdagavond te weten. Om 21u trappen PSG en Barcelona af in het Prinsenpark. .