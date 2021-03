Liverpool neemt zijn tijd om lauw Leipzig uit te tellen

Liverpool - Leipzig in een notendop

Liverpool heeft heel wat kansen nodig

Leipzig moest de 0-2 uit de heenmatch, ook al in de machtige Puskas Arena, ophalen. De Duitsers hadden de eerste serieuze kans, ondanks druk van Liverpool. In een heuse zwerm vlogen die van Leipzig of Alisson af, maar de doelman redde de inzet van Olmo. Lang liet het antwoord niet op zich wachten. Gulacsi warmde op met een kopbal van Jota en hield vervolgens de doorgebroken Salah tegen. In de rebound kreeg de onbeholpen Mané de lachers op zijn hand met een knullige mislukte kobal.

Liverpool snakte naar een opsteker na zes nederlagen op rij in het eigen Anfield. In dat opzicht kwam deze "thuismatch" in Boedapest misschien niet eens zo slecht uit. Klopp kon met Kabak en Phillips twee natuurlijke centrale verdedigers opstellen, waardoor Fabinho naar het middenveld opschoof. Dat kwam het evenwicht in de ploeg duidelijk ten goede.

Leipzig kan zelden een vuist maken

Leipzig-coach Nagelsmann pompte zijn ploeg offensief op met de inbreng van eerst Sørloth en later Hwang en Kluivert, maar de Rode Stieren bleven mak op stal. Er zat niet genoeg verrassing en amper versnelling in het voetbal van de tweede uit de Bundesliga.

Bij Liverpool voelden ze dat even doordrukken genoeg kon zijn, maar de Engelsen bleven slordig omspringen met hun kansen. Schuin voor doel vond Jota weer geen weg langs Gulacsi en in de herneming schampte Salah de bal. Dat brak Liverpool bijna zuur op toen Sørloth, ooit even aan de slag bij Gent, tegen de lat knikte.

Het was de laatste stuiptrekking van Leipzig. Jota trok lessen uit zijn drie miskleunen en bediende op de tegenaanval Salah. De Egyptenaar nam Gulacsi tegenvoets met een bekeken schot. Een minuut later viel Origi in en die zwiepte een voorzet naar Mané, die de Duitsers het nekschot gaf met de 2-0.

Liverpool mag verder dansen op het kampioenenbal en kan de zwarte periode in de Premier League eventjes vergeten. Leipzig, vorig seizoen nog halvefinalist, strandt dit keer in de achtste finales. Het kan zich nu helemaal toeleggen op de titelrace tegen Bayern München in de Bundesliga.