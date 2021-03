LIVE: Vergeet Liverpool zijn zorgen met kwalificatie tegen Leipzig?

Na handspel van Forsberg krijgen de Reds een vrije trap. Specialist Alexander-Arnold dropt hem in het pak, Gulacsi stompt de bal weg en beukt in de vlucht Mané omver.

eerste helft, minuut 16. Na handspel van Forsberg krijgen de Reds een vrije trap. Specialist Alexander-Arnold dropt hem in het pak, Gulacsi stompt de bal weg en beukt in de vlucht Mané omver. .

eerste helft, minuut 7. Kansje voor Mané. Wijnaldum wipt de bal naar Mané, die na een borstcontrole over knalt. De herhaling maakt duidelijk dat er wellicht sprake van buitenspel is. .

eerste helft, minuut 4. Het tempo ligt erg hoog in de eerste minuten. Dat was te verwachten met twee ploegen die bekend staan voor hun Gegenpressing. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Neemt Liverpool zijn krakkemikkige vorm mee naar Europa, of wordt het tegen Leipzig een makkie na de 0-2 in de heenwedstrijd? Toneel is alweer de Puskas Arena in Boedapest. .

20:51

vooraf, 20 uur 51. De Puskas Arena is neutraal terrein, maar voor één speler is het toch een beetje thuiskomen. Leipzig-doelman Gulacsi is geboren en getogen in Boedapest en is wellicht gebrand op een clean sheet. Dan zullen zijn ploegmaats niet mogen flateren zoals drie weken geleden. .