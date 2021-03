Loodst Ronaldo Juventus voorbij Porto naar de kwartfinales?

Geen verrassingen bij Porto, Sergio Conceição kiest voor zijn sterkste elftal. Het was afwachten op de 38-jarige Pepe fit zou raken, maar hij staat wel degelijk in de basis. De Portugese ancien krijgt vanavond de opdracht om Ronaldo af te stoppen.

vooraf, 20 uur 13. Geen De Ligt in de basis bij Juve. Matthijs de Ligt is nog niet klaar om aan te wedstrijd te beginnen en start vanavond op de bank bij Juventus. De Nederlandse verdediger raakte vorige week kort voor het competitieduel met Spezia geblesseerd en moest afgelopen zaterdag ook de wedstrijd tegen Lazio missen. Andrea Pirlo verkiest Demiral boven Chiellini als de vervanger van De Ligt. Chiellini viel in de heenwedstrijd in Porto nog geblesseerd uit, hij zit vanavond op de bank. Ook Ronaldo is wedstrijdfit. De Portugees begon afgelopen zaterdag tegen Lazio uit voorzorg op de bank en speelde enkel de laatste 20 minuten mee. Danilo moet dan weer geschorst toekijken, hij wordt in de basis vervangen door Cuadrado. .