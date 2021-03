LIVE: Kopzorgen voor Ronaldo en co, Porto leidt na penaltytreffer van Oliveira

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Juventus staat halfweg de terugwedstrijd tegen Porto op de rand van de uitschakeling. De bezoekers speelden vrank en vrij en kwamen na 20 minuten op voorsprong met een penaltytreffer van Oliveira. Een stevige reactie van Juventus kwam er niet, Morata liet de beste kans op de gelijkmaker onbenut.

45+3' eerste helft, minuut 48. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Otavio. Hij wordt bestraft voor een overtreding op Cuadrado.

45+2' eerste helft, minuut 47. Opnieuw slecht wegwerken bij Juventus en zo kan Oliveira nog eens uithalen. Maar een tweede goal zit er niet in, Szczesny staat pal.

45+2' Gele kaart voor Otavio van FC Porto tijdens eerste helft, minuut 47 Otavio FC Porto

45' eerste helft, minuut 45. 4 minuten extra. Juventus krijgt nog 4 minuten erbij om nog voor de rust gelijk te maken. Maar zeggen dat de 1-1 in de lucht hangt, dat is de waarheid geweld aandoen. Juventus slaagt er maar niet in om Porto echt in de verdrukking te spelen.

41' eerste helft, minuut 41. Marchesin troeft Bonucci af. Toch even alle hens aan dek bij Porto op een hoekschop voor Juventus. Na een kopbal van Morata kan Bonucci bijna van dichtbij scoren, maar Marchesin is bij de pinken. Met een ietwat onorthodoxe tussenkomst voorkomt hij dat Bonucci kan besluiten.

39' eerste helft, minuut 39. Porto straalt bijzonder veel maturiteit uit. De bezoekers behouden hun organisatie en komen nauwelijks in de problemen. Andrea Pirlo zal toch iets moeten bedenken voor de tweede helft. Of slaat Juve nog toe in de slotfase van de eerste helft?

36' Het is voorlopig niet de avond van Alvaro Morata. eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Pepe is opgelapt en weer klaar voor de strijd. Goed nieuws voor Porto, want de ancien is een cruciale schakel in de defensie van de bezoekers.

32' eerste helft, minuut 32. Pepe even K.O. Stevige botsing tussen Demiral en Pepe. Het is Demiral die nogal wild het kopduel aangaat, maar vooral Pepe raakt. De Portugees ligt uitgeteld op de grasmat en heeft verzorging nodig.

30' eerste helft, minuut 30. Rabiot zet Marchesin aan het werk. Combinerend komt Juventus er maar moeilijk door en dus waagt Rabiot zijn kans met een verre knal. Geen onaardige poging, maar Marchesin gaat goed plat.

29' eerste helft, minuut 29. Ronaldo wordt voorlopig amper in het spel betrokken bij Juventus. Porto weet de passlijnen naar de Portugees perfect af te snijden. Het is zoeken naar oplossingen bij de thuisploeg.

27' eerste helft, minuut 27. Morata morst met de kansen. Manafa springt te vroeg op een hoge voorzet van Cuadrado naar Morata. Die krijgt zo aan de tweede paal een uitgelezen kans, maar hij besluit opnieuw op Marchesin. Meer dan een hoekschop levert het niet.

26' eerste helft, minuut 26. Szczesny moet alweer aan de bak, dit keer op een knal van Otavio. Geen groot probleem voor de doelman, maar het geeft toch aan dat Juventus de handen vol heeft met een bijzonder gretig Porto.

25' eerste helft, minuut 25. Harde knal van Corona. Porto zit in een zetel en blijft aanvallend sterk uit de hoek komen. Nu is het Corona die zich doorzet op rechts en uitpakt met een lage knal. Szczesny gaat goed plat.