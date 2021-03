LIVE: Juventus op de rand van de uitschakeling, Porto op weg naar de kwartfinales

120+5' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 125 match afgelopen

120+4' tweede verlenging, minuut 124. De wedstrijd ligt even stil, Kuipers zal er wellicht nog wat extra tijd bij doen. Maar het ziet er toch steeds beroerder uit voor Juventus. . De wedstrijd ligt even stil, Kuipers zal er wellicht nog wat extra tijd bij doen. Maar het ziet er toch steeds beroerder uit voor Juventus.

120+2' Gele kaart voor Chancel Mbemba van FC Porto tijdens tweede verlenging, minuut 122 Chancel Mbemba FC Porto

120+2' tweede verlenging, minuut 122. Nog 3 minuten. Juventus krijgt nog 3 extra minuten. Het heeft nog een extra goal nodig om door te stoten. Houdt Porto stand? . Nog 3 minuten Juventus krijgt nog 3 extra minuten. Het heeft nog een extra goal nodig om door te stoten. Houdt Porto stand?

120+1' tweede verlenging, minuut 121. Bij Juventus willen ze nog een penalty wanneer De Ligt makkelijk onderuit gaat in de zestien. Kuipers gaat er terecht niet op in en ook de VAR grijpt niet in. . Bij Juventus willen ze nog een penalty wanneer De Ligt makkelijk onderuit gaat in de zestien. Kuipers gaat er terecht niet op in en ook de VAR grijpt niet in.

118' tweede verlenging, minuut 118. Vervanging bij FC Porto, Mamadou Loum erin, Sérgio Oliveira eruit wissel Sérgio Oliveira Mamadou Loum

118' tweede verlenging, minuut 118. Vervanging bij FC Porto, Diogo Leite erin, Jesús Corona eruit wissel Jesús Corona Diogo Leite

117' tweede verlenging, minuut 117. Rabiot geeft Juventus weer hoop! Kan het dan toch nog voor Juventus? Rabiot kopt raak op een hoekschop. Het is nog niet voorbij in het Allianz Stadium. . Rabiot geeft Juventus weer hoop! Kan het dan toch nog voor Juventus? Rabiot kopt raak op een hoekschop. Het is nog niet voorbij in het Allianz Stadium.



117' Doelpunt tijdens tweede verlenging, minuut 117 door Adrien Rabiot van Juventus. 3, 2. goal Juventus FC Porto einde 3 2

117' tweede verlenging, minuut 117.

116' tweede verlenging, minuut 116.

115' tweede verlenging, minuut 115. Oliveira knalt Porto naar de kwartfinales! Porto slaat toe in de tweede verlenging! Oliveira trapt een vrije trap onder de muur door en Szczesny blijft kansloos achter. Juventus hangt in de touwen! . Oliveira knalt Porto naar de kwartfinales! Porto slaat toe in de tweede verlenging! Oliveira trapt een vrije trap onder de muur door en Szczesny blijft kansloos achter. Juventus hangt in de touwen!



115' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede verlenging, minuut 115 door Sérgio Oliveira van FC Porto. 2, 2. vrije trap Juventus FC Porto einde 2 2

113' Gele kaart voor Adrien Rabiot van Juventus tijdens tweede verlenging, minuut 113 Adrien Rabiot Juventus

113' tweede verlenging, minuut 113. De herhaling toont dat Juventus toch ontsnapt is aan een penalty. Cuadrado maakte al vallend hands in de zestien. Bewust leek het niet, maar de bal had hier wel op de stip gekund. . De herhaling toont dat Juventus toch ontsnapt is aan een penalty. Cuadrado maakte al vallend hands in de zestien. Bewust leek het niet, maar de bal had hier wel op de stip gekund.

111' tweede verlenging, minuut 111. Knappe aanval van Porto. Diaz kapt Cuadrado uit aan de achterlijn en legt de bal goed terug. Grujic krijgt tijd en ruimte om op doel te knallen, maar zijn schot is veel te zwak. De tank is bijna leeg bij Porto. . Knappe aanval van Porto. Diaz kapt Cuadrado uit aan de achterlijn en legt de bal goed terug. Grujic krijgt tijd en ruimte om op doel te knallen, maar zijn schot is veel te zwak. De tank is bijna leeg bij Porto.

110' tweede verlenging, minuut 110. Een afgeweken schot van Ronaldo levert een hoekschop op voor de thuisploeg. Tot een kans leidt die niet, maar de druk van Juventus houdt nu wel aan. . Een afgeweken schot van Ronaldo levert een hoekschop op voor de thuisploeg. Tot een kans leidt die niet, maar de druk van Juventus houdt nu wel aan.

106' tweede verlenging, minuut 106. Tweede verlenging. Begint de vermoeidheid stilaan door te wegen bij Porto en buit Juventus dat uit in de tweede verlenging? Of houden de bezoekers stand en zal een penaltyreeks bepalen wie naar de kwartfinales gaat? We weten het over 15 minuten. . Tweede verlenging Begint de vermoeidheid stilaan door te wegen bij Porto en buit Juventus dat uit in de tweede verlenging? Of houden de bezoekers stand en zal een penaltyreeks bepalen wie naar de kwartfinales gaat? We weten het over 15 minuten.

106' tweede verlenging tweede verlenging, minuut 106 match begonnen