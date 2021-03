Cristiano Ronaldo moet vanavond vol aan de bak in de Champions League

08:23

vooraf, 08 uur 23. Ronaldo op recordjacht. Cristiano Ronaldo zal op scherp staan. De Portugese topschutter, goed voor 134 doelpunten in de Champions League, kan een record evenaren. Als hij de kwartfinales haalt, komt hij naast zijn voormalige ploegmaat Iker Casillas te staan. De oud-doelman van Porto en Real Madrid speelde in zijn carrière 181 wedstrijden in het kampioenenbal, Ronaldo zit nu aan 179 optredens. .