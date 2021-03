10 Porto-spelers schakelen Juventus uit na verlengingen in Turijn

Juventus - Porto in een notendop:

Oliveira bezorgt Porto droomstart met penaltytreffer

Dankzij de late aansluitingstreffer van Federico Chiesa in de heenwedstrijd hield Juventus zijn kansen op de kwartfinales gaaf, al moest het natuurlijk wel nog steeds de 2-1-nederlaag wegpoetsen. Scoren was dus in elk geval een must en na amper 3 minuten kon Morata al vrij koppen op een schitterende voorzet van Cuadrado, maar hij besloot pal op Marchesin.

Chiesa zet Juventus weer op koers voor de kwartfinales

Dan moest het maar in de tweede helft gebeuren voor Juventus en de thuisploeg sloeg meteen toe. Ronaldo legde een pass van Bonucci prima af voor Chiesa en die bewees net als in Porto zijn waarde voor Juventus. Met een fraaie krul in de kruising bracht hij de Italianen langszij én weer helemaal in de running.

Geen man overboord bij Porto, tot Taremi op 2 minuten 2 gele kaarten pakte en de bezoekers plots met een man minder stonden. Juventus rook zijn kans, uitblinker Chiesa kwam rond het uur dicht bij de 2-1, maar de paal stond in de weg. Even later was het toch raak. Op een alweer uitstekende voorzet van Cuadrado liet hij Marchesin kansloos achter met een stevige kopbal.

Porto leek een vogel voor de kat, maar Juventus haalde vreemd genoeg zijn voet van het gaspedaal. Wanneer Ronaldo eindelijk eens in een kansrijke positie kwam, legde hij de bal onzuiver af voor Morata. Dan moest de doorgebroken Chiesa het maar weer doen, maar Marchesin hield hem van een derde goal.

Zo bleef het spannend, want in de slotfase kwam ook Porto nog eens piepen toen een verrassend schot van Marega in het zijnet strandde. Maar de beste kans was toch nog voor Juventus. In de extra tijd zette Cuadrado bijna de kers op zijn ijzersterke wedstrijd, maar zijn pegel spatte uiteen op de lat.