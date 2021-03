Titelhouder Bayern zet Lazio nog eens opzij richting kwartfinales Champions League

Bayern München - Lazio in een notendop:

Weinig geloof in een stunt van Lazio

Lazio moest 4 keer scoren om Bayern in verlegenheid te brengen en alsnog kans te maken op de kwartfinales in de Champions League. Toch leken de bezoekers uit Rome eerder de schade te willen beperken. De ploeg van Inzaghi speelde behouden en hoopte op kansen in de omschakeling.

Kimmich: "Is ons DNA om elke wedstrijd te winnen"

Joshua Kimmich was tot zijn vervanging meester over het middenveld bij Bayern. "We moesten deze wedstrijd ook winnen, ondanks onze sterke uitgangspositie na de heenwedstrijd. Het zit in ons DNA dat we elke match willen winnen. Het is vervelend dat we de nul niet houden, dat overkomt ons tegenwoordig te vaak."

Intern rommelt het bij de Duitse recordkampioen. Er hangen spanningen tussen trainer Hansi Flick en sportief directeur Hasan Salihamidzic. "Natuurlijk zijn we als spelersgroep op de hoogte van wat er gezegd en geschreven wordt", vertelt Kimmich. "Maar het enige wat voor ons telt is het succes op het veld."