LIVE: Bayern München kan de kwartfinales van de Champions League al ruiken

63'

Laatste CL-campagne voor Alaba. David Alaba is aan zijn laatste CL-campagne bezig voor Bayern. De Oostenrijker is vaste waarde in de defensie van Flick, maar zit vanaf de zomer zonder contract. Bayern verlengde niet wegens te hoge looneisen, Real Madrid en Barcelona zijn in de race voor de 28-jarige. . tweede helft, minuut 63.