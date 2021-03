Atletico onderuit bij Chelsea, dat eerste CL-kwartfinale haalt sinds 2014

Chelsea - Atletico in een notendop:

Ziyech schenkt dominant Chelsea verdiende voorsprong

Dat overwicht ook vertalen in doelkansen lukte niet voor Chelsea en zo bleef het toch opletten voor de Londenaren. Azpilicueta ging rond het halfuur heel even aan Carrasco hangen na een slechte terugspeelbal op Mendy, maar de Rode Duivel liet zich iets te makkelijk vallen. Geen penalty, oordeelde scheidsrechter Orsato.

Dat gold bij uitbreiding voor Chelsea, dat vrij snel de touwtjes in handen nam met knappe combinaties en zelfs enkele technische hoogstandjes. 75 procent balbezit voor de thuisploeg in het openingskwartier, dat zegt genoeg.

Atletico kan geen vuist maken

Ook vroeg in de tweede helft pakte Chelsea uit met een gevaarlijke omschakeling. Dit keer was Ziyech de man die Werner lanceerde op de rechterflank, maar met een knappe redding hield Oblak de Duitser van de 2-0.

De toon was wel meteen weer gezet, net als in de eerste helft was Chelsea heer en meester. Ook op een plaatsbal van Ziyech moest Oblak zijn kunnen tonen. Atletico had geen antwoord. Ook Luis Suarez niet, de Uruguayaan wacht al sinds september 2015 op een uitgoal in de Champions League en zal nog even moeten blijven wachten.

In de slotfase deed Savic het licht helemaal uit voor Atletico. De Montenegrijn plantte zijn elleboog in de borstkas van Rüdiger en mocht gaan douchen. Met z’n tienen zorgde Atletico zowaar nog voor gevaar. Dembélé liet een uitstekende kans liggen en Felix dwong Mendy nog tot een knappe redding.

Maar het was Chelsea dat in de extra tijd nog eens raak trof. De eerste baltoets van invaller Emerson was meteen goed voor een doelpunt. Op aangeven van Pulisic legt hij de 2-0-eindstand vast.