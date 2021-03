Werkt Haaland er nog eens 2 binnen in de Champions League?

Voor doelpunten rekent Dortmund natuurlijk op Erling Haaland. De Noorse spits scoorde 2 keer in de heenmatch en maakte er evenveel vorig weekend in de verloren klassieker tegen Bayern München (4-2).

vooraf, 08 uur 38. Erling Haaland op recordjacht. Voor doelpunten rekent Dortmund natuurlijk op Erling Haaland. De Noorse spits scoorde 2 keer in de heenmatch en maakte er evenveel vorig weekend in de verloren klassieker tegen Bayern München (4-2). Op zijn 20e zit Haaland aan 18 Champions League-doelpunten. Doet hij vanavond even goed als Kylian Mbappé? De PSG-aanvaller maakte er 19 voor zijn 21e verjaardag. Dan moet Haaland wel topfit zijn. Zaterdag verliet hij vroegtijdig het terrein met een pijntje. .

vooraf, 08 uur 31. Dortmund met een been in kwartfinales. Borussia Dortmund verdedigt vanavond in de 1/8e finales een 3-2-zege uit de heenmatch in Sevilla. De Duitsers beginnen dus met een mooie uitgangspositie aan de return tegen de Europa League-winnaar. Maar een blik op vorig seizoen en Dortmund staat op scherp. Toen wonnen ze in de 1/8e finales eerst met 2-1 van PSG. Om er daarna uit te vliegen na een 2-0-nederlaag in de terugmatch. .