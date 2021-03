Ongezien: Haaland trapt Dortmund naar kwartfinale met 19e en 20e CL-goal in 14 duels

Sleutelmoment: In minuut 35 straft Haaland een defensieve fout zonder verpinken af. Dortmund lag tot dan toe nochtans duidelijk onder tegen een vlot combinerend Sevilla.

Man van de match: Omdat niet alle pluimen naar Haaland moeten gaan, zetten we ook Jude Bellingham graag in de kijker. De jongste Brit ooit in de knockoutfase van de CL liet zich als nuttige kracht op het middenveld opmerken door zijn prima loopacties en loopvermogen.

Opvallende statistiek: Haaland is de eerste speler ooit die in 4 opeenvolgende wedstrijden meer dan een keer weet te scoren in de Champions League. Iets zegt ons dat dat niet zijn laatste record zal zijn in het kampioenenbal.