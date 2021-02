LIVE: Sané maakt er nog voor de rust 0-3 van, boeken dicht voor Lazio

Fase per fase

Fase per fase

45+4' eerste helft, minuut 49. Rustverslag. Wat mogelijk een leuke pot voetbal kon gaan worden, bleek al snel een treffen tussen twee ongelijke partijen. Lazio schoot zichzelf in de voet met een vroege flater achterin. Lewandowski nam het geschenk met plezier aan. Daarna konden ook Musiala en Sané nog scoren. Lazio kon daar nagenoeg niets tegenover zetten, mede dankzij de solide organisatie bij de Duitsers. De wedstrijd lijkt nu al volledig gespeeld. . Rustverslag Wat mogelijk een leuke pot voetbal kon gaan worden, bleek al snel een treffen tussen twee ongelijke partijen. Lazio schoot zichzelf in de voet met een vroege flater achterin. Lewandowski nam het geschenk met plezier aan. Daarna konden ook Musiala en Sané nog scoren. Lazio kon daar nagenoeg niets tegenover zetten, mede dankzij de solide organisatie bij de Duitsers. De wedstrijd lijkt nu al volledig gespeeld.



45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Afgestraft. 3 goals Bayern, en drie keer gaat de verdediging van Lazio niet vrijuit. Op een avond als deze moet je jezelf kunnen overstijgen, maar daar slagen de Italianen niet in. Met het pijnlijke 0-3 verdict tot gevolg. . Afgestraft 3 goals Bayern, en drie keer gaat de verdediging van Lazio niet vrijuit. Op een avond als deze moet je jezelf kunnen overstijgen, maar daar slagen de Italianen niet in. Met het pijnlijke 0-3 verdict tot gevolg.

42' eerste helft, minuut 42. 0-3 is een feit! . Op het moment dat Lazio een beter moment lijkt te beleven, is het opnieuw tijd om te scoren, zo lijkt de redenering bij Bayern. Deze keer is het Leroy Sané die voor het doelpunt zorgt. Een rebound na een poging van Coman is een koud kunstje voor de ex-speler van Manchester City. . 0-3 is een feit! Op het moment dat Lazio een beter moment lijkt te beleven, is het opnieuw tijd om te scoren, zo lijkt de redenering bij Bayern. Deze keer is het Leroy Sané die voor het doelpunt zorgt. Een rebound na een poging van Coman is een koud kunstje voor de ex-speler van Manchester City.

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Leroy Sané van FC Bayern München. 0, 3. goal SS Lazio FC Bayern München rust 0 3

39' eerste helft, minuut 39. Immobile lijkt er eens doorheen te worden geloodst, maar hij wordt terecht afgevlagd voor buitenspel. Het is voorlopig een pijnlijke avond voor de Italianen. . Immobile lijkt er eens doorheen te worden geloodst, maar hij wordt terecht afgevlagd voor buitenspel. Het is voorlopig een pijnlijke avond voor de Italianen.

37' eerste helft, minuut 37. Bayern blijft heer en meester. Lazio toont zich veel te zwak. De Duitsers lijken zelf wat verrast dat het zo makkelijk gaat vanavond. Lewandowski kan er 0-3 van maken, maar een voetveeg van Reina voorkomt dat. . Bayern blijft heer en meester. Lazio toont zich veel te zwak. De Duitsers lijken zelf wat verrast dat het zo makkelijk gaat vanavond. Lewandowski kan er 0-3 van maken, maar een voetveeg van Reina voorkomt dat.

35' eerste helft, minuut 35. Geen absoluut record, wel een clubrecord. Musiala is door dit doelpunt de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League voor Bayern. Voor het gehele toernooi moet hij er wel nog een aantal voor zich laten, zoals onder andere Pedri van Barcelona. . Geen absoluut record, wel een clubrecord Musiala is door dit doelpunt de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League voor Bayern. Voor het gehele toernooi moet hij er wel nog een aantal voor zich laten, zoals onder andere Pedri van Barcelona.

34' eerste helft, minuut 34. Een voorzet is lang onderweg en lijkt plots goed te vallen voor Coman, maar de matchwinnaar in de Champions leaguefinale van vorig jaar komt net tekort. . Een voorzet is lang onderweg en lijkt plots goed te vallen voor Coman, maar de matchwinnaar in de Champions leaguefinale van vorig jaar komt net tekort.

31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij SS Lazio, Senad Lulic erin, Mateo Musacchio eruit wissel Mateo Musacchio Senad Lulic

30' eerste helft, minuut 30. Lazio-coach kan het niet meer aanzien en besluit tactisch in te grijpen. Lulic moet het tij proberen te gaan keren. Mussacio, die de 0-1 op zijn conto moet schrijven na een foutieve terugspeelbal, is het kind van de rekening. . Lazio-coach kan het niet meer aanzien en besluit tactisch in te grijpen. Lulic moet het tij proberen te gaan keren. Mussacio, die de 0-1 op zijn conto moet schrijven na een foutieve terugspeelbal, is het kind van de rekening.

29' eerste helft, minuut 29.

28' Gele kaart voor Luis Alberto van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 28 Luis Alberto SS Lazio

28' eerste helft, minuut 28. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic, in het verleden nog actief bij Genk, probeert het eens vanop afstand. Dreigend is het niet, zo oordeelt Neuer. . Milinkovic-Savic Milinkovic-Savic, in het verleden nog actief bij Genk, probeert het eens vanop afstand. Dreigend is het niet, zo oordeelt Neuer.

24' eerste helft, minuut 24. En plots is het 0-2! . Luis Alberto slaagt er niet in Neuer te verontrusten, en nauwelijks een paar tellen later staat het 0-2 aan de overkant. Musiala krijgt veel te veel ruimte rond de zestien en trapt met een lage streep de dubbele voorsprong tegen de touwen. . En plots is het 0-2! Luis Alberto slaagt er niet in Neuer te verontrusten, en nauwelijks een paar tellen later staat het 0-2 aan de overkant. Musiala krijgt veel te veel ruimte rond de zestien en trapt met een lage streep de dubbele voorsprong tegen de touwen.

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Jamal Musiala van FC Bayern München. 0, 2. goal SS Lazio FC Bayern München rust 0 2

21' eerste helft, minuut 21. Halverwege de eerste helft lijkt Lazio toch wat meer evenwicht in het duel te hebben gekregen. Daardoor smaakt die vroege blunder achterin uiteraard nog wat extra zuur. . Halverwege de eerste helft lijkt Lazio toch wat meer evenwicht in het duel te hebben gekregen. Daardoor smaakt die vroege blunder achterin uiteraard nog wat extra zuur.

19' eerste helft, minuut 19. Geen strafschop . Plots een vreemde fase voor de neus van Neuer. Milinkovic-Savic baant zich een weg doorheen de verdediging en claimt een penalty, maar krijgt die niet. Ook de VAR geeft geen krimp. Discutabele beslissing. . Geen strafschop Plots een vreemde fase voor de neus van Neuer. Milinkovic-Savic baant zich een weg doorheen de verdediging en claimt een penalty, maar krijgt die niet. Ook de VAR geeft geen krimp. Discutabele beslissing.

18' eerste helft, minuut 18. Een snelle uitbraak belandt via Lewandowski bij Sané. Die probeert het met een hakje achter het steunbeen, maar raakt de bal iets te licht, waardoor het gevaar is geweken. Dit had zomaar de 0-2 kunnen zijn. . Een snelle uitbraak belandt via Lewandowski bij Sané. Die probeert het met een hakje achter het steunbeen, maar raakt de bal iets te licht, waardoor het gevaar is geweken. Dit had zomaar de 0-2 kunnen zijn.