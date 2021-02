LIVE: Sevilla komt al snel op voorsprong tegen Dortmund

Fase per fase

Fase per fase

20' eerste helft, minuut 20. Geweldige gelijkmaker . En het staat weer gelijk! Ook de eerste kans voor Dortmund gaat erin. Haaland dribbelt 2 Sevilla-verdedigers voorbij en geeft mee aan Dahoud die de bal heerlijk voorbij Bono plaatst.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Mahmoud Dahoud van Borussia Dortmund. 1, 1. goal Sevilla Borussia Dortmund 23' 1 1

16' eerste helft, minuut 16. De thuisploeg komt nog eens piepen. Koundé mag oprukken met de bal, maar zijn schot gaat zeer ver naast. De defensie van Sevilla heeft momenteel alles onder controle.

14' eerste helft, minuut 14.

12' eerste helft, minuut 12. Pech voor Dortmund dat na de mindere prestaties van de afgelopen weken sowieso al niet overloopt van het zelfvertrouwen. Kunnen de Duitsers snel terugslaan?

7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Suso van Sevilla. 1, 0. goal Sevilla Borussia Dortmund 23' 1 0

7' eerste helft, minuut 7. Sevilla met een gelukje op voorsprong. We krijgen geen eerste kans te zien, maar meteen een doelpunt. Suso krijgt veel ruimte om aan te leggen en via het been van de ongelukkige Hummels gaat de bal in doel. Een droomstart voor Sevilla!

5' eerste helft, minuut 5. Het hoge tempo van de aanvangsfase is inmiddels wat gezakt. Sevilla zit nu ook in de wedstrijd en laat de bal rustig van voet tot voet gaan. Het is wachten op een eerste mogelijkheid.

3' eerste helft, minuut 3. Dortmund trekt meteen ten aanval en zet hoog druk. Een slimme pass van Bellingham raakt net niet tot bij Haaland.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Dortmund trapt de wedstrijd op gang. Welk team begint het beste aan deze 1/8e finale?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. De 22 basisspelers betreden het veld, we maken ons op voor de aftrap.

20:54 vooraf, 20 uur 54. Topspitsen in actie. Aan beide kanten staat een echte doelpuntenmachine in de basis. Hoewel Dortmund een moeilijke periode doormaakt, zijn de cijfers van Erling Haaland opnieuw duizelingwekkend. In 23 wedstrijden maakte hij tot dusver ook 23 doelpunten. De naam Youssef En-Nesyri bij Sevilla is net wat opvallender. De 23-jarige Marokkaan brak dit seizoen helemaal door met 17 doelpunten en won de concurrentiestrijd van Luuk De Jong.



20:42 vooraf, 20 uur 42. De moeilijke periode die Dortmund de laatste weken doormaakt, ligt ook aan de zware blessurelast. Doelman Hitz maakt momenteel geen al te beste beurt als vervanger van Bürki en ging al enkele keren pijnlijk in de fout. Ook Rode Duivels Hazard en Witsel ontbreken.

20:30 Een mijlpaal voor de piepjonge Bellingham. vooraf, 20 uur 30. Een mijlpaal voor de piepjonge Bellingham

20:04 vooraf, 20 uur 04. Dortmund zonder Meunier. Het draait momenteel voor geen meter bij Borussia Dortmund. In de laatste 6 wedstrijden in de Bundesliga werd er slechts 1 keer gewonnen. Zoek in het basiselftal niet naar Rode Duivels: Witsel en Hazard zijn geblesseerd en Meunier start op de bank.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362110291794931714

19:56 vooraf, 19 uur 56. Nieuwe smaakmaker bij Sevilla . Bij Sevilla is het uitkijken naar winteraanwinst Papu Gomez. De Argentijnse spelmaker was vorig seizoen nog de sensatie bij het Italiaanse Atalanta met 8 doelpunten en 18 assists. Hij staat in de basis. Afgelopen weekend won Sevilla La Liga met 1-0 van hekkensluiter Huesca. Coach Lopetegui gaf onder meer sterkhouders Navas, Koundé en En-Nesyri rust met het oog op vanavond.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362111094844755973

19:43 Dortmund gaat vanavond op bezoek in Andalusië in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. vooraf, 19 uur 43. Dortmund gaat vanavond op bezoek in Andalusië in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan