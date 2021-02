LIVE: Leipzig doet zichzelf de das om tegen Liverpool

Salah en Mané zijn de diepste pionnen bij Liverpool, Fimino zakt wat verder in om Kampl het voetballen te beletten.

Met Poulsen erbij kiest Nagelsmann voor een offensievere aanpak. Liverpool moet eventjes terug, maar zit uiteraard wel in een zeer luxueuze situatie.

62'

Leipzig probeert om te reageren. Angelino spurt goed door op de linkerkant, maar zijn schot gaat enkele meters naast. Dit is een pijnlijke situatie voor de Duitse club want eigenlijk was er tot 10 minuten geleden nog geen vuiltje aan de lucht.