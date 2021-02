Herpakt gehavend Liverpool zich in Boedapest tegen Leipzig?

Adams maakt vanavond zijn debuut in de basis in de Champions League voor Leipzig.

vooraf, 20 uur 32. Exit Man United. Dat Leipzig nog actief is op het kampioenenbal is buitengewoon knap. De nummer 2 in de Bundesliga schakelde na een geweldige prestatie Manchester United in eigen huis op de laatste speeldag uit. Leipzig eindigde zo net als PSG met 12 punten. Liverpool plaatste zich eenvoudiger voor een plek bij de laatste 16, er werd in de groepsfase enkel thuis van het Italiaanse Atalanta verloren. .