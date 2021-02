Efficiënt Liverpool straft blunders genadeloos af en herpakt zich tegen Leipzig

Leipzig - Liverpool in een notendop:

Olmo raakt meteen de paal

Veel maakte de nieuwe locatie niet uit want de Duitsers begonnen beter aan de partij en na nauwelijks 3 minuten op de klok kopte Olmo na uitstekend werk van Angelino al tegen de paal. Even later stond Alisson paraat op een afstandsschot van aanvoerder Sabitzer. De Engelsen herstelden zichzelf wel goed met mogelijkheden voor steraanvallers Salah en Mané en slaagden er ook in om de bal langere periodes in de ploeg te houden. Net voor de pauze probeerde Robertson om doelman Gulacsi nog te verschalken met een fraaie lob.

Liverpool straft defensieve blunders af

Na de rust was het opnieuw Leipzig dat het gretigst uit de kleedkamers kwam. Olmo stuurde Nkunku heerlijk de diepte in, maar die vond een uitstekende Alisson op zijn weg.



Enkele minuten later kantelde de situatie helemaal. Sabitzer voetbalde veel te nonchalant uit en gaf de bal zomaar mee met Salah die oog in oog met Gulacsi koeltjes afwerkte. 5 minuten later ging Mukiele in de fout. De jonge Fransman kon een hoge bal niet wegwerken en het was dit keer Mané die simpel kon afwerken.



Leipzig probeerde nog even om de rug te rechten, maar moest wachten op de ultieme slotfase op een kans. Invaller Hwang mikte alleen voor Alisson naast. Liverpool staat na enkele defensieve blunders zo met 1 been in de kwartfinales van de Champions League, een stevige opsteker na de mindere periode van de voorbije weken.