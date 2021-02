LIVE: Dramatisch begin voor Juventus, Taremi straft blunder Bentancur genadeloos af

22' eerste helft, minuut 22.

19' eerste helft, minuut 19. Oliveira mag een vrije trap op de linkerflank voor zijn rekening nemen. Hij dropt de bal in de zestien, maar ook recht in de grijparmen van Szczesny.

16' eerste helft, minuut 16. Werkloze Marchesin. Het blijft zoeken voor Juventus. De bezoekers stapelen de balverliezen op en slagen er niet in om in de buurt te komen van Marchesin. De Porto-doelman kijkt werkloos toe.

14' eerste helft, minuut 14. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Porto. Het wordt een kort genomen variant, maar die keuze pakt niet goed uit voor de thuisploeg.

9' Een eerste CL-goal om niet snel te vergeten voor Taremi. eerste helft, minuut 9. Een eerste CL-goal om niet snel te vergeten voor Taremi.

7' eerste helft, minuut 7. Hoge druk van Porto. Porto blijft ook na de vroege openingsgoal veel initiatief tonen. De thuisploeg blijft vooral hoog druk zetten wanneer Juventus balbezit heeft. De bezoekers krijgen amper tijd en ruimte om op te bouwen.

6' eerste helft, minuut 6. Juventus moet toch even bekomen, veel slechter kan je niet aan een wedstrijd beginnen. Porto zit meteen in een zetel.

2' eerste helft, minuut 2. Taremi straft blunder Bentancur genadeloos af! Wat een start van Porto! Bentancur gaat de mist in met een dramatische terugspeelbal naar Szczesny. Taremi zit ertussen en brengt Porto meteen op voorsprong.



2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Mehdi Taremi van FC Porto. 1, 0. goal FC Porto Juventus 23' 1 0

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Juventus, vanavond in oranje uitrusting, brengt de wedstrijd tegen Porto op gang. Kunnen Ronaldo en co een goede uitgangspositie afdwingen of houdt Porto opnieuw de nul in de Champions League?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 In 2009 knalde Ronaldo Manchester United met deze pegel voorbij Porto naar de halve finales van de Champions League. De Portugees kreeg de Puskas Award voor zijn fenomenale goal. vooraf, 20 uur 40.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362063858886725638

20:32 Treft hij ook vanavond raak? vooraf, 20 uur 32. Treft hij ook vanavond raak? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362097012271906822

20:28 vooraf, 20 uur 28. Nieuwe clean sheet voor Porto? Porto zette een indrukwekkende reeks neer in de groepsfase van de Champions League. Op de openingsspeeldag incasseerde het nog 3 doelpunten op bezoek bij Manchester City, maar in de volgende 5 wedstrijden hield het telkens de nul. Porto heeft zo al 467 minuten geen tegengoal geslikt in de Champions League. Komt daar vanavond verandering in?

20:26 Ondanks zijn CL-treffers dit seizoen moet Morata vanavond vrede nemen met een plaats op de bank. Juventus-coach Andrea Pirlo geeft de voorkeur aan Kulusevski. vooraf, 20 uur 26.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Juventus pas vierde in de Serie A. Ook Juventus loopt niet bepaald over van vertrouwen. Het ging afgelopen zaterdag nog de boot in bij Napoli en staat (met een wedstrijd minder) pas vierde in de Serie A, op 8 punten van leider Inter. Voor het eerst sinds 2011 zou Juve dus wel eens naast de Scudetto kunnen grijpen. Het belang van de Champions League neemt zo alleen maar toe.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Porto mist vertrouwen. Porto is de voorbije weken een beetje aan het slabakken in de Portugese competitie met 3 gelijke spelen op een rij. Zo raakte het afgelopen zaterdag in eigen huis niet voorbij Boavista. Na 19 speeldagen staat het team van voormalig Standard-speler Sergio Conceiçao 2e op al ruim 10 punten van Sporting.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362113510977765382