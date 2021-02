Juventus moet zwoegen voor belangrijk uitdoelpunt in Porto

90+7'

tweede helft, minuut 97. Einde. Porto leek dankzij een snel doelpunt in de eerste én de tweede helft op weg naar een 2-0-overwinning, maar Chiesa bezorgde Juventus in de slotfase alsnog het belangrijke uitdoelpunt. 2-1 dus, alles ligt nog open voor de terugwedstrijd in Turijn. .