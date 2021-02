Juventus kan tegen Porto niet rekenen op Bonucci en Dybala

Het zal een zeer moeilijke wedstrijd worden tegen een team dat goed verdedigt. Zoals Atlético Madrid. We zullen geduldig moeten zijn.

vooraf, 16 uur 08. Juventus moet het zonder Bonucci en Dybala doen. Juventus neemt het morgen in de heenwedstrijd op tegen Porto zonder Leonardo Bonucci en Paulo Dybala. Beide sterkhouders zijn niet fit, zo bevestigde hun coach Andrea Pirlo. Dybala sukkelt al enkele weken met zijn linkerknie. Hij hervatte de training, maar het duel in Portugal komt te vroeg voor de Argentijnse aanvallende middenvelder. Ook Bonucci ontbreekt. Hij heeft last van "kleine kwaaltjes". Door zijn forfait zal het centrale duo achterin bestaan uit De Ligt en Chiellini. .