LIVE: Zorgen Barcelona en PSG opnieuw voor vuurwerk op het kampioenenbal?

Aftrap PSG trapt de 1/8e finale tegen Barcelona op gang. Kunnen de Parijzenaren iets rapen in Camp Nou?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

PSG minder dominant dan andere jaren Terwijl Barcelona in eigen land pas 3e staat op al ruim 8 punten van leider Atletico, loopt het ook bij PSG moeizamer dan andere jaren. Thomas Tuchel betaalde daar eind vorig jaar de prijs voor. Onder zijn opvolger Mauro Pochettino blijft PSG wel in de running voor een nieuwe Franse titel. Na 25 speeldagen staat het 2e, op 1 punt van leider Rijsel.

Barça onderuit in de Copa én de Supercopa Barcelona zette met 7 overwinningen op een rij een fraaie reeks neer in de Primera Division, maar toch liep niet alles de voorbije weken van een leien dakje. In de Copa del Rey verloor Barça vorige week de heenwedstrijd van de halve finale tegen Sevilla. Vorige maand werden de Catalanen dan weer gevloerd door Athletic Bilbao in de finale van de Supercopa.

Alle ogen op Messi Het contract van Lionel Messi bij Barcelona loopt op het einde van dit seizoen af en de Argentijn wordt al een tijdje gelinkt aan PSG. Het zorgt vanavond voor een extra pigment. De 1/8e finale tegen de Parijzenaren zou wel eens het laatste kunstje van Messi voor Barça kunnen zijn op het kampioenenbal.

PSG zonder Neymar en Di Maria Een clash tussen Messi en Neymar wordt het vanavond jammer genoeg niet. Neymar, 4 jaar geleden nog de held van Barça met 2 goals in La Remontada, moet nu bij PSG geblesseerd toekijken. Met ook Angel Di Maria in de lappenmand ontbreekt er nog een sleutelspeler bij PSG. Kean krijgt de voorkeur op Sarabia als vervanger van de Argentijn. Verratti keert terug uit blessure en start meteen in de basis.

"La Remontada" Barcelona zorgde 4 jaar geleden voor een onwaarschijnlijke stunt in de 1/8e finale tegen PSG. Na een 4-0-nederlaag in de heenwedstrijd leek het doek gevallen voor de Catalanen, maar in het eigen Camp Nou zette Barça het nog recht met een sensationele 6-1-zege. La Remontada was een feit.

Zorgen Barça en PSG weer voor vuurwerk? De Champions League trekt zich vanavond na een winterslaap weer op gang met de kraker tussen FC Barcelona en PSG. Beide teams treffen elkaar voor het eerst sinds de beruchte 1/8e finale van 4 jaar geleden. Levert dat weer vuurwerk op? Volg het hier vanaf 21u.

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Antoine Griezmann Opstelling FC Barcelona Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Antoine Griezmann

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Moise Kean, Mauro Icardi, Kylian Mbappé Opstelling Paris Saint-Germain Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Moise Kean, Mauro Icardi, Kylian Mbappé