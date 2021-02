LIVE: Barça heeft nieuwe remontada nodig, Kean brengt PSG op 1-3

Verratti heeft zijn job gedaan, hij wordt vervangen door Draxler. Barcelona hangt intussen in de touwen. Kan het nog iets redden in de heenwedstrijd?

tweede helft, minuut 74. Verratti heeft zijn job gedaan, hij wordt vervangen door Draxler. Barcelona hangt intussen in de touwen. Kan het nog iets redden in de heenwedstrijd? .

tweede helft, minuut 70. Kean deelt nieuwe tik uit aan Barça! Barcelona zal een nieuwe remontada nodig hebben in de terugwedstrijd. Kean krijgt op een vrije trap van Paredes alle ruimte om de 1-3 in doel te koppen. .

Ter Stegen houdt Barça overeind! Mbappé dolt met de Barça-defensie. Hij zet Dest vlot in de wind en alleen voor Ter Stegen lijkt hij op weg naar zijn derde van de avond, maar de doelman houdt Barça in de wedstrijd. . tweede helft, minuut 69.

tweede helft, minuut 65. Mbappé slaat weer toe! Mbappé brengt PSG op voorsprong met zijn tweede van de avond! Piqué werkt een lage voorzet van Florenzi in de voeten van de Franse spits en die haalt in één tijd verschroeiend uit. Barcelona zit plots in vieze papieren. .