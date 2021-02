LIVE: City begint zonder De Bruyne aan opdracht tegen Mönchengladbach

City heeft afgetrapt tegen Mönchengladbach. Voor Mönchengladbach is het de eerste keer in de knock-outfase van de Champions League. Hoe bevalt dat tegen City? Volg het nu.

20:05

vooraf, 20 uur 05. Geen De Bruyne, Mahrez en Fernandinho. Pep Guardiola roteert de laatste weken heel wat en met succes. Die formule herhaalt hij ook vanavond, want in vergelijking met de competitiematch tegen Arsenal van afgelopen weekend zien we 5 andere namen in de basisploeg. De grootste verrassing is de afwezigheid van Kevin De Bruyne, die wel mocht starten tegen Arsenal. Tegen Arsenal speelde De Bruyne als een soort valse 9, vanavond kiest Guardiola voor een echte 9 met Jesus. Daarnaast krijgt Rodri op het middenveld de voorkeur op Fernandinho en moet Mahrez zijn plaats afstaan aan Foden. Achteraan komen Walker en Laporte in de ploeg in de plaats van Zichenko en Stones. .