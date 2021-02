LIVE: Chelsea daagt Atletico (zonder Carrasco) uit in de 1/8e finales

21:50 rust, 21 uur 50. Rust. De eerste helft van de topaffiche tussen Atletico en Chelsea is uitgedraaid op een teleurstelling. Atletico hield alles hermetisch dicht en Chelsea zocht, maar vond de opening niet. Ruststand is 0-0. . Rust De eerste helft van de topaffiche tussen Atletico en Chelsea is uitgedraaid op een teleurstelling. Atletico hield alles hermetisch dicht en Chelsea zocht, maar vond de opening niet. Ruststand is 0-0.



45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Atletico heeft een verdedigingsgordel zoals die in de Middeleeuwen werd gebouwd. Een driedubbele. Hein Vanhaezebrouck op Play4. Atletico heeft een verdedigingsgordel zoals die in de Middeleeuwen werd gebouwd. Een driedubbele. Hein Vanhaezebrouck op Play4

43' eerste helft, minuut 43. Daar is Suarez. De kansen zijn opgespaard tot het einde van de eerste helft. Deze keer is het de beurt aan Atletico. Correa haalt de achterlijn en bedient Suarez, maar die kan de bal net niet goed raken van dicht voor doel. Dit had de 1-0 kunnen zijn. . Daar is Suarez De kansen zijn opgespaard tot het einde van de eerste helft. Deze keer is het de beurt aan Atletico. Correa haalt de achterlijn en bedient Suarez, maar die kan de bal net niet goed raken van dicht voor doel. Dit had de 1-0 kunnen zijn.

41' eerste helft, minuut 41. Opnieuw een kans voor Chelsea. De Britten schakelen heel snel om. Alonso zet goed voor, maar Mount twijfelt tussen schieten en een pass. Het resultaat is geen van de twee. Over. . Opnieuw een kans voor Chelsea. De Britten schakelen heel snel om. Alonso zet goed voor, maar Mount twijfelt tussen schieten en een pass. Het resultaat is geen van de twee. Over.

39' eerste helft, minuut 39. Oblak bijna in verlegenheid. Werner draait zich knap vrij van Savic en knalt dan van schuin voor doel hard op Oblak. De redding ziet er wat onorthodox uit, maar is wel efficiënt. Als een ploeg een goal verdient, dan is het Chelsea. . Oblak bijna in verlegenheid Werner draait zich knap vrij van Savic en knalt dan van schuin voor doel hard op Oblak. De redding ziet er wat onorthodox uit, maar is wel efficiënt. Als een ploeg een goal verdient, dan is het Chelsea.

38' eerste helft, minuut 38. Bijna zien we een kans zowaar! Jorginho breekt het open met een prima diepe bal naar de snelle Hudson-Odoi, maar die is net niet snel genoeg om de bal voor doel te duwen, waar Giroud en Werner stonden te wachten. . Bijna zien we een kans zowaar! Jorginho breekt het open met een prima diepe bal naar de snelle Hudson-Odoi, maar die is net niet snel genoeg om de bal voor doel te duwen, waar Giroud en Werner stonden te wachten.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34. Wanneer zien we kansen? Deze partij stelt na iets meer dan een halfuur serieus teleur. Atletico wil niet en Chelsea kan niet (tegen deze rode muur). We hebben nog geen enkele kans gezien waarvoor we op het puntje van onze stoel gingen zitten. . Wanneer zien we kansen? Deze partij stelt na iets meer dan een halfuur serieus teleur. Atletico wil niet en Chelsea kan niet (tegen deze rode muur). We hebben nog geen enkele kans gezien waarvoor we op het puntje van onze stoel gingen zitten.

29' In de andere partij van deze avond heeft een ex-jeugdproduct van Chelsea gescoord. eerste helft, minuut 29. In de andere partij van deze avond heeft een ex-jeugdproduct van Chelsea gescoord. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364311495723659266

26' eerste helft, minuut 26. Alonso maakt opnieuw een gretige indruk bij Chelsea. Hij test zijn geluk met een schot. Niet onaardig, maar geen probleem voor een klasbak als Oblak. . Alonso maakt opnieuw een gretige indruk bij Chelsea. Hij test zijn geluk met een schot. Niet onaardig, maar geen probleem voor een klasbak als Oblak.

25' eerste helft, minuut 25. We zien een goede kaats van Giroud. Het is eigenlijk de eerste keer dat we de Franse spits opmerken in deze match. Ook Felix, Werner en Suarez doen nauwelijks beter. De spitsen komen er voorlopig nauwelijks aan te pas in deze match. . We zien een goede kaats van Giroud. Het is eigenlijk de eerste keer dat we de Franse spits opmerken in deze match. Ook Felix, Werner en Suarez doen nauwelijks beter. De spitsen komen er voorlopig nauwelijks aan te pas in deze match.

18' eerste helft, minuut 18.

17' eerste helft, minuut 17. Felipe staat scherp te verdedigen. Zijn tussenkomst op een prima lage voorzet van Hudson-Odoi is broodnodig. Chelsea geeft voorlopig een betere indruk dan de "thuisploeg", maar daar baalt trainer Simeone waarschijnlijk niet om. . Felipe staat scherp te verdedigen. Zijn tussenkomst op een prima lage voorzet van Hudson-Odoi is broodnodig. Chelsea geeft voorlopig een betere indruk dan de "thuisploeg", maar daar baalt trainer Simeone waarschijnlijk niet om.

15' eerste helft, minuut 15. Bijna de 1-0. Alonso en Rüdiger troeven elkaar af en dan is Suarez heel gretig om slim te profiteren. Hij zet laag voor naar de tweede paal, maar daar kan Lemar net niet goed genoeg bij de bal. Grote kans dit. . Bijna de 1-0 Alonso en Rüdiger troeven elkaar af en dan is Suarez heel gretig om slim te profiteren. Hij zet laag voor naar de tweede paal, maar daar kan Lemar net niet goed genoeg bij de bal. Grote kans dit.

13' eerste helft, minuut 13. Een afstandsschot van Christensen gaat heel ver over, maar een andere optie zag de verdediger niet meer nadat Chelsea lang zocht naar een breukje in de Spaanse dubbele muur. . Een afstandsschot van Christensen gaat heel ver over, maar een andere optie zag de verdediger niet meer nadat Chelsea lang zocht naar een breukje in de Spaanse dubbele muur.

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Intensiteit zien we wel in deze beginfase. Na balverlies van Jorginho gaat het heel snel, maar Alonso maakt een moeilijke voorzet van Felix onschadelijk voor Suarez aan iets geniaals kan beginnen denken. . Intensiteit zien we wel in deze beginfase. Na balverlies van Jorginho gaat het heel snel, maar Alonso maakt een moeilijke voorzet van Felix onschadelijk voor Suarez aan iets geniaals kan beginnen denken.

7' eerste helft, minuut 7. De hoge druk van Atletico was van zeer korte duur. De Spanjaarden zakken na 5 minuten helemaal in en laten de bal aan Chelsea. Het is dan zoeken naar een gaatje, maar Mount levert geen goede voorzet af en de corner van Azpilicueta is te laag. . De hoge druk van Atletico was van zeer korte duur. De Spanjaarden zakken na 5 minuten helemaal in en laten de bal aan Chelsea. Het is dan zoeken naar een gaatje, maar Mount levert geen goede voorzet af en de corner van Azpilicueta is te laag.