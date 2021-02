Geen Carrasco in de basis bij Atletico, geen Kanté bij Chelsea

20:13 De Arena Nationala in Boekarest. vooraf, 20 uur 13. De Arena Nationala in Boekarest Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364287199630544896

20:09 vooraf, 20 uur 09. voetbal Spanje Opnieuw pech voor Rode Duivel: Carrasco kampt met spierblessure

20:03 vooraf, 20 uur 03. Geen Kanté, Havertz of Ziyech bij Chelsea. Thomas Tuchel kiest naar alle waarschijnlijkheid voor een 3-5-2 opstelling, met Mount in steun van Giroud en Werner. Dat is een stuk aanvallender dan afgelopen weekend tegen Southampton toen hij voor 5-3-2 koos. We zien vier andere namen. Achteraan verdwijnen Reece James en Zouma en komt Christensen in de ploeg. Op het middenveld moet Kanté plaatsmaken voor Jorginho. En in de spits krijgt Girooud de voorkeur op Abraham. Havertz, Pulisic en Ziyech zijn bankzitters. . Geen Kanté, Havertz of Ziyech bij Chelsea Thomas Tuchel kiest naar alle waarschijnlijkheid voor een 3-5-2 opstelling, met Mount in steun van Giroud en Werner. Dat is een stuk aanvallender dan afgelopen weekend tegen Southampton toen hij voor 5-3-2 koos.



We zien vier andere namen. Achteraan verdwijnen Reece James en Zouma en komt Christensen in de ploeg. Op het middenveld moet Kanté plaatsmaken voor Jorginho. En in de spits krijgt Girooud de voorkeur op Abraham. Havertz, Pulisic en Ziyech zijn bankzitters.

20:00 vooraf, 20 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364286307166478338

19:56 vooraf, 19 uur 56. Carrasco geblesseerd, Llorente als rechtsachter. Atletico zit niet in zijn beste periode van het seizoen. In de competitie werd afgelopen weekend verloren van Levante. In vergelijking met die match zien we drie wissels. Savic is terug en neemt de plaats van Gimenez in achteraan. En op het middenveld spelen Saul en Lemar in de plaats van Kondogbia en Lodi. Die laatste moest als flankspeler de hele flank bestrijken. De opvallendste rol is er voor Llorente. Het loopwonder wordt door de schorsing van Trippier gebruikt als rechtsachter. Yannick Carrasco is er niet bij door een spierblessure. . Carrasco geblesseerd, Llorente als rechtsachter Atletico zit niet in zijn beste periode van het seizoen. In de competitie werd afgelopen weekend verloren van Levante. In vergelijking met die match zien we drie wissels.



Savic is terug en neemt de plaats van Gimenez in achteraan. En op het middenveld spelen Saul en Lemar in de plaats van Kondogbia en Lodi. Die laatste moest als flankspeler de hele flank bestrijken. De opvallendste rol is er voor Llorente. Het loopwonder wordt door de schorsing van Trippier gebruikt als rechtsachter.



Yannick Carrasco is er niet bij door een spierblessure.

19:53 vooraf, 19 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364284449219870721

19:52 vooraf, 19 uur 52. Match wordt gespeeld in Boekarest . De match vanavond wordt niet in Madrid gespeeld, maar in de Arena Nationala in Boekarest in Roemenië. Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn niet welkom in Madrid. Dus moest er naar een andere locatie worden gezocht. . Match wordt gespeeld in Boekarest De match vanavond wordt niet in Madrid gespeeld, maar in de Arena Nationala in Boekarest in Roemenië. Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn niet welkom in Madrid. Dus moest er naar een andere locatie worden gezocht.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364252517375344640

19:47 vooraf, 19 uur 47. Vorig seizoen. Vorig seizoen waren beide clubs ook aanwezig in de 1/8e finales van de Champions League. Voor Chelsea was het wel het eindstation. De Londense club sneuvelde kansloos tegen de latere winnaar Bayern München. Atletico schakelde verrassend de titelhouder op dat moment, Liverpool, uit. Atletico won thuis met 1-0 en in Liverpool met 2-3. Chelsea is dus gewaarschuwd. Atletico ging er een ronde later wel uit tegen Leipzig. . Vorig seizoen Vorig seizoen waren beide clubs ook aanwezig in de 1/8e finales van de Champions League. Voor Chelsea was het wel het eindstation. De Londense club sneuvelde kansloos tegen de latere winnaar Bayern München.



Atletico schakelde verrassend de titelhouder op dat moment, Liverpool, uit. Atletico won thuis met 1-0 en in Liverpool met 2-3. Chelsea is dus gewaarschuwd. Atletico ging er een ronde later wel uit tegen Leipzig.

19:47 - Vooraf Vooraf, 19 uur 47

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso, Ángel Correa, Koke, Saúl, Thomas Lemar, João Félix, Luis Suárez Opstelling Atlético Madrid Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso, Ángel Correa, Koke, Saúl, Thomas Lemar, João Félix, Luis Suárez

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Mason Mount, Jorginho, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Olivier Giroud, Timo Werner Opstelling Chelsea Edouard Mendy, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Mason Mount, Jorginho, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Olivier Giroud, Timo Werner