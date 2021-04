PSG noemt Bayern "favoriet", de Duitsers hopen op "kleine stunt"

We gaan voor een kleine stunt. Als dat lukt zullen we dolblij zijn.

vooraf, 21 uur 20. Paris Saint-Germain kan in de terugwedstrijd niet beschikken over Marquinhos. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week na een half uur geblesseerd uit. Hij raakt niet op tijd fit en dat is een aderlating voor de defensie van de Parijzenaren. "Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij is onze leider achterin", zei ploegmaat Kimpembe. Paris Saint-Germain heeft een goede uitgangspositie voor het bereiken van de halve finales, maar Pochettino legde de favorietenrol toch bij Bayern. "Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet." .

vooraf, 21 uur 16. Müller: "Hopelijk evenveel kansen als in de heenmatch". "We zullen met dezelfde intenties aan de partij als anders beginnen. We mogen niet in de val lopen door meteen met z'n allen aan te vallen, maar we hopen wel op een snel doelpunt", vertelde Thomas Müller vooraf. "Als we evenveel kansen versieren als in de heenmatch zullen we blij zijn, maar we moeten op de cruciale momenten betere beslissingen nemen. We hebben de kwaliteit en de juiste ingesteldheid om dit nog om te keren." .