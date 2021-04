LIVE: Bayern is halfweg zijn opdracht, al is PSG de betere ploeg

Wat wordt het in de tweede helft? Deze match kan nog alle kanten op. Hopelijk wordt de tweede helft een even groot spektakelstuk als de eerste.

tweede helft, minuut 47. Begin tweede helft. Wat wordt het in de tweede helft? Deze match kan nog alle kanten op. Hopelijk wordt de tweede helft een even groot spektakelstuk als de eerste. .

eerste helft, minuut 48. Rust. Bayern is halfweg zijn opdracht tegen PSG. Het staat 0-1 voor en eigenlijk is dat ongelooflijk. PSG was veel dreigender. Vooral Neymar dan, maar de Braziliaan schoot op de dwarslat en daarna op de paal. Spanning troef voor de tweede helft. .

eerste helft, minuut 41. Ijskoude douche voor PSG: Choupo-Moting scoort ! In plaats van 1-0 voor PSG staat het tegen de gang van het spel in 0-1 voor Bayern. Navas redt nog een schot van Alaba van dichtbij, maar in de rebound troeft Choupo-Moting in de lucht Kimpembe af en scoort van dichtbij. Voor de spanning in deze match is dit ideaal! .