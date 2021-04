Bayern begint meteen aanvallend, PSG mist Marquinhos

20:05 vooraf, 20 uur 05. Twee "andere namen" bij Bayern. In de basisopstelling van de bezoekers zien we twee wijzigingen in vergelijking met vorige week. Süle en Goretzka zijn er niet bij. Een verrassing is dat niet echt, want ze moesten allebei gewisseld worden in de heenmatch met fysieke problemen. Ze zitten vanavond niet in de selectie. Boateng vervangt achteraan Süle. Davies "vervangt" Goretzka. In praktijk betekent dat wellicht dat Bayern zal spelen zoals ze deden na de 0-2 achterstand na 28 minuten in de heenmatch. Met drie centrale verdedigers (Alaba, Boateng en Hernandez), Pavard en Davies als oprukkende flanken. Kimmich centraal en Müller, Coman, Sané en Choupo-Moting als meest vooruitgeschoven pionnen. . Twee "andere namen" bij Bayern In de basisopstelling van de bezoekers zien we twee wijzigingen in vergelijking met vorige week. Süle en Goretzka zijn er niet bij. Een verrassing is dat niet echt, want ze moesten allebei gewisseld worden in de heenmatch met fysieke problemen. Ze zitten vanavond niet in de selectie.



19:58 vooraf, 19 uur 58. PSG met dezelfde 11 op Marquinhos na. Never change a winning team, denkt Mauricio Pochetino bij PSG. In vergelijking met de ploeg die 2-3 ging winnen in München vervangt hij enkel de geblesseerde Marquinhos centraal achterin. Danilo speelde al in München, maar schuift een rij achteruit en vervangt Marquinhos. Paredes keert terug in de ploeg centraal op het middenveld. Verratti, die niet kon spelen door een coronabesmetting in de heenmatch, blijft voorlopig op de bank. Net als Florenzi en Kean. Ook het spelersformatie wordt waarschijnlijk dezelfde als in Duitsland met Mbappé diep in de spits. Neymar in steun en Draxler en Di Maria op de flanken.



Verratti, die niet kon spelen door een coronabesmetting in de heenmatch, blijft voorlopig op de bank. Net als Florenzi en Kean.



Ook het spelersformatie wordt waarschijnlijk dezelfde als in Duitsland met Mbappé diep in de spits. Neymar in steun en Draxler en Di Maria op de flanken.

13:49 vooraf, 13 uur 49. Bayern München en PSG bereiden zich voor op CL-clash.

21:23 vooraf, 21 uur 23. We gaan voor een kleine stunt. Als dat lukt zullen we dolblij zijn. Hansi Flick (Bayern). We gaan voor een kleine stunt. Als dat lukt zullen we dolblij zijn. Hansi Flick (Bayern)

21:22 vooraf, 21 uur 22. Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet. Mauricio Pochettino (PSG). Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet. Mauricio Pochettino (PSG)

21:20 vooraf, 21 uur 20. Paris Saint-Germain kan in de terugwedstrijd niet beschikken over Marquinhos. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week na een half uur geblesseerd uit. Hij raakt niet op tijd fit en dat is een aderlating voor de defensie van de Parijzenaren. "Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij is onze leider achterin", zei ploegmaat Kimpembe. Paris Saint-Germain heeft een goede uitgangspositie voor het bereiken van de halve finales, maar Pochettino legde de favorietenrol toch bij Bayern. "Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet."

21:16 vooraf, 21 uur 16. Müller: "Hopelijk evenveel kansen als in de heenmatch". "We zullen met dezelfde intenties aan de partij als anders beginnen. We mogen niet in de val lopen door meteen met z'n allen aan te vallen, maar we hopen wel op een snel doelpunt", vertelde Thomas Müller vooraf. "Als we evenveel kansen versieren als in de heenmatch zullen we blij zijn, maar we moeten op de cruciale momenten betere beslissingen nemen. We hebben de kwaliteit en de juiste ingesteldheid om dit nog om te keren."

21:10 vooraf, 21 uur 10. Champions League Dankzij onnavolgbare Mbappé graait PSG stevige bonus mee uit winters München

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Colin Dagba, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Neymar, Leandro Paredes, Julian Draxler, Kylian Mbappé

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Lucas Hernández, Alphonso Davies, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting