Ook terugmatch tegen Liverpool komt nog te vroeg voor Eden Hazard

vooraf, 15 uur 49. Geen Hazard op Anfield. Real Madrid doet het woensdagavond in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League op het veld van Liverpool andermaal zonder Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels is maandag niet opgenomen in de selectie met 21 spelers voor het duel op Anfield. Hazard traint sinds kort weer mee met de groep na zijn laatste spierblessure, maar ontbrak vorige week ook in de heenmatch tegen de Reds en aansluitend in de Clasico tegen FC Barcelona. In Liverpool verdedigt Real Madrid woensdagavond zijn 3-1-bonus uit de heenwedstrijd. .