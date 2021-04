LIVE: Liverpool begint als een wervelwind, Real overleeft dankzij Courtois

42' eerste helft, minuut 42. Salah mikt niet goed genoeg vanavond. Wijnaldum draait beter dan de beste ballerina weg van Kroos en zo begint een gevaarlijke aanval van de thuisploeg. Salah kan schieten, maar mikt over. Dit moet beter als Liverpool wil winnen. . Salah mikt niet goed genoeg vanavond Wijnaldum draait beter dan de beste ballerina weg van Kroos en zo begint een gevaarlijke aanval van de thuisploeg. Salah kan schieten, maar mikt over. Dit moet beter als Liverpool wil winnen.

38' eerste helft, minuut 38. Zelfs Mané is niet snel genoeg. Alexander-Arnold gooit de bal achter de rug van de defensie van Real. Een kolfje naar de hand voor Mané aan de tweede paal, maar als zelfs die het niet belopen krijgt, weet je het wel. Net iets te scherp voorgezet. . Zelfs Mané is niet snel genoeg Alexander-Arnold gooit de bal achter de rug van de defensie van Real. Een kolfje naar de hand voor Mané aan de tweede paal, maar als zelfs die het niet belopen krijgt, weet je het wel. Net iets te scherp voorgezet.

36' eerste helft, minuut 36. Ref Kuipers staat op de goede plaats voor Liverpool. Real begint aan een tegenaanval met potentieel, maar wordt tegengewerkt door de ref. Asensio ziet Mendy helemaal alleen vertrekken op de rechtsflank, maar zijn lange pass gaat tegen de benen van de Nederlandse ref Kuipers. Asensio is boos, maar Kuipers kan hier niets aan doen. . Ref Kuipers staat op de goede plaats voor Liverpool Real begint aan een tegenaanval met potentieel, maar wordt tegengewerkt door de ref. Asensio ziet Mendy helemaal alleen vertrekken op de rechtsflank, maar zijn lange pass gaat tegen de benen van de Nederlandse ref Kuipers. Asensio is boos, maar Kuipers kan hier niets aan doen.

35' Robertson in discussie met Casimero. eerste helft, minuut 35. Robertson in discussie met Casimero

27' eerste helft, minuut 27. Het eerste kwartier was voor Liverpool, het tweede kwartier is in evenwicht. Dat blijkt ook uit het balbezit na een halfuur: 51 procent voor Liverpool tegen 49 procent voor Real. . Het eerste kwartier was voor Liverpool, het tweede kwartier is in evenwicht. Dat blijkt ook uit het balbezit na een halfuur: 51 procent voor Liverpool tegen 49 procent voor Real.

25' eerste helft, minuut 25. Casemiro incasseert en deelt uit . De poppen gaan een eerste keer aan het dansen. Casemiro was net het slachtoffer van een erg stevige tussenkomst van Fabinho. Hij lijkt zelf even niet veder te kunnen, maar heel snel blijkt het mee te vallen. Hij gaat met een vliegende tackle door op Milner voor de neus van Klopp. Iedereen bij Liverpool veert op. Een oranje kaart was misschien het meest gepast hier. . Casemiro incasseert en deelt uit De poppen gaan een eerste keer aan het dansen. Casemiro was net het slachtoffer van een erg stevige tussenkomst van Fabinho. Hij lijkt zelf even niet veder te kunnen, maar heel snel blijkt het mee te vallen. Hij gaat met een vliegende tackle door op Milner voor de neus van Klopp. Iedereen bij Liverpool veert op. Een oranje kaart was misschien het meest gepast hier.

25' Gele kaart voor Andrew Robertson van Liverpool tijdens eerste helft, minuut 25 Andrew Robertson Liverpool

25' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 25 Casemiro Real Madrid

21' eerste helft, minuut 21. Benzema trapt op de paal. Het spreekwoordelijke deksel belandt bijna op de neus van Liverpool. Phillips (alweer hij) laat zich de bal te makkelijk ontfutselen door Benzema. De Fransman dolt dan met de twee centrale verdedigers in afwachting van Vinicius en probeert dan de pass te geven, maar de bal wijkt af op Kabak en is bijna de 0-1. De paal voorkomt dat. . Benzema trapt op de paal Het spreekwoordelijke deksel belandt bijna op de neus van Liverpool. Phillips (alweer hij) laat zich de bal te makkelijk ontfutselen door Benzema. De Fransman dolt dan met de twee centrale verdedigers in afwachting van Vinicius en probeert dan de pass te geven, maar de bal wijkt af op Kabak en is bijna de 0-1. De paal voorkomt dat.

16' eerste helft, minuut 16. Storm is gaan liggen. De storm van Liverpool heeft 15 minuten lelijk huisgehouden in de defensie van Real, maar is nu toch een beetje gaan liggen. Het evenwicht is min of meer hersteld. . Storm is gaan liggen De storm van Liverpool heeft 15 minuten lelijk huisgehouden in de defensie van Real, maar is nu toch een beetje gaan liggen. Het evenwicht is min of meer hersteld.

12' eerste helft, minuut 12. Alweer Courtois !! Flashback naar het WK! Courtois haalt een prachtige krul van Milner uit zijn linkerbovenhoek. Het is bijna een kopie van hoe hij hij schot van Neymar redde. . Alweer Courtois !! Flashback naar het WK! Courtois haalt een prachtige krul van Milner uit zijn linkerbovenhoek. Het is bijna een kopie van hoe hij hij schot van Neymar redde.

10' eerste helft, minuut 10. Een eerste keer Real. Na 9 minuten kunnen we ook iets over Real schrijven in aanvallend opzicht. Eerst Kroos en dan Modric kunnen uithalen, maar telkens wordt het schot afgeblokt. Het zegt iets over de verbetenheid van de thuisploeg. . Een eerste keer Real Na 9 minuten kunnen we ook iets over Real schrijven in aanvallend opzicht. Eerst Kroos en dan Modric kunnen uithalen, maar telkens wordt het schot afgeblokt. Het zegt iets over de verbetenheid van de thuisploeg.

7' eerste helft, minuut 7. De storm van de thuisploeg houdt gewoon aan. Valverde laat zich aftroeven door Robertson en geeft al een derde (!!) corner weg. We zijn 8 minuten aan het spelen. Philipps gaat te driest in op Militao en krijgt een fout tegen. Real kan even ademen. . De storm van de thuisploeg houdt gewoon aan. Valverde laat zich aftroeven door Robertson en geeft al een derde (!!) corner weg. We zijn 8 minuten aan het spelen. Philipps gaat te driest in op Militao en krijgt een fout tegen. Real kan even ademen.

5' eerste helft, minuut 5. Wat een druk van Liverpool. Real begint nog bleker dan zijn witte shirts! Liverpool blaast de bezoekers helemaal weg met veel druk op de bal. Daar is alweer een grote kans voor de thuisploeg. Opnieuw voorkomt Courtois dat het 1-0 wordt. . Wat een druk van Liverpool Real begint nog bleker dan zijn witte shirts! Liverpool blaast de bezoekers helemaal weg met veel druk op de bal. Daar is alweer een grote kans voor de thuisploeg. Opnieuw voorkomt Courtois dat het 1-0 wordt.

4' eerste helft, minuut 4. Courtois houdt Real recht. Meteen een enorme kans voor Salah. Hij wordt bediend door zijn maatje Mané en staat alleen voor Courtois. Met een beenveeg voorkomt onze natinale doelman een heel vroege achterstand voor Real. Salah had wel beter in de hoek kunnen mikken. . Courtois houdt Real recht Meteen een enorme kans voor Salah. Hij wordt bediend door zijn maatje Mané en staat alleen voor Courtois. Met een beenveeg voorkomt onze natinale doelman een heel vroege achterstand voor Real. Salah had wel beter in de hoek kunnen mikken.