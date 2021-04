Geeft Chelsea riante bonus toch nog uit handen tegen Porto?

Bij Porto keert motor op het middenveld Oliveira terug in de basis na een schorsing die hij opliep tegen Juventus. Marega moet het in de spits stellen zonder zijn vaste partner Taremi, de Iraniër begint op de bank.

vooraf, 20 uur 20. Terugkeer van Sérgio Oliveira. Bij Porto keert motor op het middenveld Oliveira terug in de basis na een schorsing die hij opliep tegen Juventus. Marega moet het in de spits stellen zonder zijn vaste partner Taremi, de Iraniër begint op de bank. .

20:15

vooraf, 20 uur 15. Kanté en Silva in de basis. Weinig verrassingen bij Chelsea. Coach Thomas Tuchel brengt in vergelijking met de heenmatch de ervaring van N'Golo Kanté en Thiago Silva in de ploeg. Opvallend is dat zowel Giroud, Werner als Abraham op de bank beginnen, Havertz lijkt zo de meest vooruitgeschoven man te worden. .