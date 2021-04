LIVE: Dortmund virtueel door naar de halve finales, De Bruyne raakt de lat

Fase per fase

44' eerste helft, minuut 44. City monopoliseert de bal in het slot van deze eerste helft. Krijgen we nog iets te zien of trekken de 22 hoofdrolspelers met deze tussenstand naar de kleedkamers?

41' eerste helft, minuut 41. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Bellingham. De piepjonge middenvelder gaat net wat te onstuimig in duel op een ongevaarlijke plek op het veld.

39' Gele kaart voor Jude Bellingham van Borussia Dortmund tijdens eerste helft, minuut 39 Jude Bellingham Borussia Dortmund

39' eerste helft, minuut 39. Hitz pompt de bal snel naar voren tot bij Knauff, maar Foden toont dat hij niet vies is van een duel en komt er met veel klasse uit. Intussen komt de rust steeds dichterbij.

38' Zinchenko ontfutselt de bal bij Haaland. eerste helft, minuut 38. Zinchenko ontfutselt de bal bij Haaland

37' eerste helft, minuut 37. De ervaren Dortmund-doelman Hitz kende een moeilijke periode net na de blessure van Bürki, maar mag terugkijken op een puike eerste 35 minuten. Hij pakte al uit met een 3-tal reddingen.

33' eerste helft, minuut 33. Hitz houdt Dortmund recht. Het is nu al enkele minuten pompen of verzuipen voor Dortmund. Foden brengt een bal op een bijzonder knappe manier toch nog voor doel, Mahrez staat op de juiste plek maar trapt op Hitz.

29' eerste helft, minuut 29. Daar is meteen ook een 3e kans voor Man City. De Bruyne zet bijzonder scherp voor, Hummels werkt via de voet van zijn doelman Hitz nog weg. Kan Dortmund standhouden?

26' eerste helft, minuut 26. De Bruyne vlamt tegen de lat. Daar is bijna de gelijkmaker! De Bruyne recupereert zelf de bal en knalt vanuit stand vol tegen de lat. Wat een verschroeiend schot van de Rode Duivel.

25' eerste helft, minuut 25. Kopbal Rodri. Is City eindelijk wakker? Een hoekschop van Mahrez wordt door Rodri net naast gekopt. Dit is hun eerste wapenfeit na bijna 25 minuten voetbal.

19' eerste helft, minuut 19. Dortmund wil meteen doorduwen. Dahoud vindt Reus, maar zijn schot gaat via een City-verdediger naast. Akanji kopt de hoekschop die volgt in de handen van een alerte Ederson. De bezoekers lijken toch even aangedaan.

18' Dortmund viert na de vroege voorsprong. eerste helft, minuut 18. Dortmund viert na de vroege voorsprong

16' eerste helft, minuut 16. Heerlijke goal Bellingham. De bonus van Man City is al verdwenen! Haaland wint het duel van Stones, maar hij ziet zijn schot wel afgeblokt worden. Bellingham pikt de bal vervolgens op en trapt zonder al te veel na te denken via de vingertoppen van Ederson de bal in de winkelhaak. 1-0, Man City is aan zet.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Jude Bellingham van Borussia Dortmund. 1, 0. goal Borussia Dortmund Manchester City 45' 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Het is wel Dortmund dat deze wedstrijd volledig in handen heeft genomen. De hoge druk van Man City is intussen ook al enkele minuten compleet verdwenen.

10' eerste helft, minuut 10. Risico's zijn beide teams nog niet van plan om te nemen en dat hoeft ook helemaal niet. Man City heeft uiteraard nog steeds een bonus(je) beet en Dortmund weet dat met Haaland tussen de lijnen een doelpunt snel gemaakt is.

7' eerste helft, minuut 7. Ederson in actie. Balverlies aan de overkant zorgt wel meteen voor doelgevaar. Ederson klemt een harde centrale knal van Dahoud. Het begin van deze wedstrijd is gelijkopgaand.