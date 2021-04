Laatste thuismatch Dortmund in kwartfinales ontploften 3 bommen naast bus

19:08

vooraf, 19 uur 08. Vorige thuismatch van Dortmund in kwartfinales ontploften 3 bommen naast spelersbus. Op 11 april 2017, bijna exact 4 jaar geleden, speelde Borussia Dortmund voor het laatst in de kwartfinales van de Champions League een thuismatch. Ongeveer twee uur voor de match ontploften drie bommen niet ver van de spelersbus van de thuisploeg. Toenmalig Dortmund-verdediger Bartra raakte daarbij gewond. Hij moest zelfs geopereerd worden in een ziekenhuis aan zijn arm en hand door rondvliegend glas. Uiteindelijk zou de wedstrijd worden uitgesteld tot een dag later. De spelers van Dortmund waren duidelijk aangeslagen en verloren de heenmatch met 2-3 van Monaco. Kylian Mbappé scoorde twee goals voor de bezoekers. Dortmund verloor ook de terugmatch met 3-1. Er was gelukkig ook een mooie kant aan het verhaal. De supporters van Monaco die naar Duitsland waren gereisd, waren uiteraard niet voorzien op een nacht extra in Dortmund. Fans van Dortmund vingen de Franse supporters op in hun huizen en omgekeerd zongen de Franse fans "Dortmund, Dortmund", voor de match uit solidariteit voor wat gebeurd was. .